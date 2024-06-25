台南新化高工2生入選代表隊 特奧曲棍球摘金

新化高工黃朝聖（右2）與郭柏賢（左2）入選台灣代表隊，在國際特奧東亞區融合軟式曲棍球錦標賽勇奪金牌。（記者吳俊鋒攝）

2024/06/25 05:30

〔記者吳俊鋒／新化報導〕本月中旬在南韓舉行的國際特殊奧運東亞區融合軟式曲棍球錦標賽，台灣連克強敵，勇奪金牌，就讀新化高工三年級的黃朝聖與郭柏賢入選代表隊，全力奮戰，輝煌的成績，堪稱是兩人最佳的畢業禮物。

校方公開表揚黃朝聖與郭柏賢，全體師生欣喜不已，社團法人台南市家長會聯合會也致贈獎金，慰勉他們的辛苦奮戰，努力為國爭光，也祝福未來無論升學或就業，都能一路順遂。

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特奧東亞區融合軟式曲棍球錦標賽在韓國江原道舉行，台灣健兒眾志成城，陸續擊敗香港，以及地主隊，一舉奪冠。新化高工校長林聰明表示，黃朝聖與郭柏賢都是綜合職能科的應屆畢業生，曲棍球齡才一年，感謝所有指導老師，以及國家代表隊教練的用心，讓他們成功地為台南爭取到金牌榮譽。

林聰明說，家住南化的黃朝聖，每天一早要起床準備，搭六點的客運到校唸書，雖然路途較遠，但勤奮不懈，練球與求學兼顧，考取門市服務丙級證照，目前已經找到工作，選擇先就業。郭柏賢在校期間也考取門市服務與烘焙麵包的丙級雙證照，本可保送國立科大，因不想離家人太遠，就選填台南當地的學校。

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