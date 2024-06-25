《台南》斥資1.6億 校園跑道整建18校完工

崇和國小在新整建完成的跑道上，給畢業生滿滿的祝福，別具意義。 （台南市府提供）

2024/06/25 05:30

包括14區國中、小學 北寮國小辦小學策略聯盟運動會慶祝啟用

〔記者王姝琇／台南報導〕打造健康城市，台南市府除了積極向教育部爭取修繕補助經費，並同步投入市府預算改善有急迫需求之校園跑道整建。統計今年上半年，共有十八所學校完工，補助經費約一億六千五百萬元，其中亦不乏偏遠地區學校，期盼讓在校師生及社區民眾能更安全的運動。

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4年改善183校 經費逾12億元

體育局長陳良乾表示，校園跑道修整建，除爭取市區學校補助改善，更積極落實改善偏遠地區學校的運動場地，做好資源分配及規劃，以兼顧城鄉均衡發展；近四年總計有一八三校獲補助改善，總經費已達十二億餘元；今年上半年有十八所學校完工，補助經費約一億六千五百萬元。

今年上半年跑道完工十八校，範圍包含後壁區、新營區、麻豆區、西港區、善化區、玉井區、南化區、關廟區、歸仁區、永康區、安南區、安平區、北區、東區等十四區的國中、小學校園。

其中，南化區北寮國小分享，學校完成老舊操場與戶外籃球場修整建後，配合跑道落成啟用，舉辦南化區小學策略聯盟運動會，讓師生們在美侖美奐的操場上奔跑揮汗。

新興國小辦大隊接力 薪火相傳

關廟區崇和國小及新營區新興國小，也在畢業生畢業前夕完成跑道整修；崇和國小搭配跑道落成啟用為主題，勉勵畢業生「夢想啟程，迎接人生新跑道」，在新整建跑道上給予畢業生滿滿祝福，別具意義；新興國小則辦理全校大隊接力，從低年級到畢業生一棒接一棒，象徵薪火相傳。

市長黃偉哲表示，市府近年逐步優化校園運動空間，向下扎根鼓勵學生培養良好的運動習慣，並讓學校成為社區居民生活的中心，鼓勵男女老少參與全齡化運動；此外，台南今年推出運動健康護照，設計更多有趣的互動鼓勵市民走出戶外，一同響應「全民運動」享受運動帶來的健康。

北寮國小配合跑道落成啟用，舉辦南化區小學策略聯盟運動會。 （台南市府提供）

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