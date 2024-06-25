《台中》大里掩埋場堆30萬噸 估再1年飽和

台中焚化爐垃圾處理量能不夠，每天有287公噸垃圾無法處理，讓大里等垃圾掩埋場垃圾持續增加，張芬郁議員要求文山焚化爐汰舊換新，年底前一定要決標，不能再跳票。（記者陳建志攝）

2024/06/25 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中市焚化爐處理量能不夠，每天有二八七噸垃圾無法處理，大里垃圾掩埋場暫時堆置的垃圾，也從五年前二萬多噸暴增到目前卅萬噸，因全市掩埋場空間只剩約十萬噸，民進黨市議員張芬郁昨呼籲市長盧秀燕要正視垃圾問題，年底文山焚化爐汰舊換新促參案招標絕不能再跳票。環保局允諾，文山焚化爐招標今年會如期完成。

每天287噸垃圾缺口無法處理

張芬郁表示，台中人口突破二八五萬人，盧市長開心慶祝卻無力解決垃圾增加問題，據環保局統計，中市垃圾量每日約二三四○公噸，文山、烏日、后里焚化爐卻只能處理二○五三公噸，每日缺口二八七公噸，和去年缺口二三二噸相較，台中垃圾量持續增加。

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張芬郁表示，為處理無法焚燒的垃圾，環保局只好將垃圾堆置到大里、霧峰、文山、后里、清水等地的掩埋場，各掩埋場都已達飽和，環保局長陳宏益在議會答詢時透露，全市掩埋場容量約剩十萬噸，若以每天二八七噸垃圾無法焚燒，再一年掩埋場就會飽和。

文山焚化爐汰舊換新 年底完成招標

張芬郁指出，大里掩埋場原只是調解焚化爐歲修時暫置垃圾，但從二○一九年暫置二萬多噸，到現在暴增到卅萬噸，盧市長上任說要將文山焚化爐汰舊換新，至今沒動靜，年底前一定要決標，不能再跳票。

環保局表示，正加速轄內焚化廠汰舊換新作業，目前文山廠招商文件草案正修訂中，預計今年如期完成，不僅可提升再生能源發電效率，亦可降低空污排放；後續待三座焚化廠均恢復處理量能後，暫置於大里掩埋場內的垃圾可陸續進廠去化。

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