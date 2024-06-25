越域引水南化水庫 補水又補電

高雄越域引水不只挹注南化水庫，利用水位差還能水力發電。（記者陳文嬋攝）

2024/06/25 05:30

利用水位差發電 年產二千一百多萬度 市值逾八千萬

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄越域引水不只挹注南化水庫，水位差還能發展水力發電，水利署南水分署昨完成招商，吸引民間投資七億元，預計五年商轉發電，年發電量二千一百多萬度，市值超過八千萬元，挹注國庫一千四百萬元。

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南水分署推小水力發電 完成招商

高雄與台南共用南化水庫，水利署於甲仙大橋上游設置攔河堰取水，蓄水範圍標高約二四七公尺，利用長三千多公尺輸水隧道，將旗山溪水引入南化水庫，每日最大引水量二六六萬噸，穩定南台灣供水。

尤其高雄山區夏季午後熱對流旺盛，經常下起午後雷陣雨，挹注旗山溪流量豐沛，今年透過甲仙堰越域引水南化水庫七○七五萬噸，大於南化水庫進水量一萬多噸，逼近南化水庫蓄水量八五六一萬噸，目前蓄水率九成五。

南水分署推動小水力發電，評估甲仙堰通往南化水庫輸水隧道出水口，可發電落差約五四．八九公尺，以及沉砂池排砂暗渠上游出口水位落差大，昨完成二案招商，吸引多家廠商競標，規劃水輪機發電。

南水分署表示，由民間業者投資七億元，包括興建、售電、營運二十年，總裝置容量四四四○KW，每年發電二千一百多萬度綠電，後續須取得能源局同意，若一切發展順利，預計五年商轉發電，政府每年收取權利金一千四百萬元。

預計五年商轉 挹注國庫一千四百萬

台電表示，小水力發電屬於再生能源，可以賣給台電每度約四．二元，以年發電量二千一百多萬度計算，市值八千八百萬元，也可以參加綠電憑證交易，每度電成交價約四．九至六元，市值超過一億元。

台電指出，以每戶家庭平均每月用電量約三三九度，可供應六萬多戶使用一個月。

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