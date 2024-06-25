守護台東紅烏龍 茶農力抗外國茶

鹿野高台的採茶工人老齡化，能做工者也越來越少。（記者劉人瑋攝）

2024/06/25 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕近年外國茶衝擊本土市場，連鹿野特產的「紅烏龍」也有印尼版。茶農表示，目前台東茶農大概還在撐，檯面上沒有人敢賣外國茶，但「未來真的不敢講，至少自己如果要賣，會明碼標示」希望不要走到那天。

缺工、老齡化 運費成本又高

二十四日台東雖稍涼爽，但位在鹿野高台的茶園也僅有十位左右的採茶工，採茶班班長從三十歲那年採到六十多歲，她說，以前工班多三十人以上，如今太熱、工人太老，能做工者更少，「我如果四十歲也不會來採茶，了解年輕人為什麼不作工啦！」但手裡工作未曾慢下。

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目前檯面上沒人賣 未來難說

台東茶業除了有工人老齡化、缺工嚴重，運費成本又高，茶農也是茶商的「屾茶」負責人黃建瑋表示，「紅烏龍」為製程方式，是當地茶改場技轉、為此地中低海拔茶葉找出路，但日前喝到其他縣市的紅烏龍，甚至還有印尼版紅烏龍以及越南茶，偏偏都還是台灣人帶著台灣茶種和製茶師出國種植「自己人打自己人」，認為一般消費者根本難以辨識。

農政單位對此低調表示「沒喝過」、「沒聽說」，但也表示「製茶技術到種苗都台灣帶去，驗DNA根本沒用」，唯化學方式檢驗，以多重元素分析才能測出不同氣候與土壤所含微量原素差異來辨別，一般消費者可藉鹿野公所的產地標章或生產履歷分辨。

黃建瑋則說，其實他地茶商也是拿著外國茶來本地兜售，但想到還要照顧那麼多年長工人、台灣茶也不能輕易被打垮，因此婉拒。

黃建瑋說，不能確定自己是否會走到賣外國茶那一步，茶農都還在奮戰，唯一確定的是，就算賣外國茶，自己會明碼標示、不打壞台茶品質與名聲。

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