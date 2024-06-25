昔日世界少棒冠軍隊投手！國科會主委吳誠文力推運動科技

國科會主委吳誠文。（記者塗建榮攝）

2024/06/25 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會主委吳誠文曾任少棒投手奪世界冠軍，這段經歷造就其「抗壓韌性」，並一路助其轉任教職公職，如今領導全國科研方針，他盼推運動科技助國人健康，更點出台灣產業多代工，依靠國際大量訂單，為擺脫此代工枷鎖，預告推動「系統整合開發平台」，跨部會、融產學，由平台幫助新創技術製造訂單規模，使各行各業打造台灣整合服務新價值。

運動競賽幫助人生過關斬將

吳誠文回憶，小六時加入台南少棒隊，後任投手闖世界賽奪冠，國二起投入課業，一路求學出國，學成返台在清大任教職卅五年，期間曾赴工研院任公職，如今回想運動競賽帶給自己「抗壓韌性」及「團隊合作」，幫助人生過關斬將，體悟運動的好處。

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如今任國科會主委，吳誠文將推動人文處研究國內運動的社會風氣及文化，跨部會整合運動科技項目，促進賴清德總統「健康台灣」國政願景目標，盼助學子身心健康、人民健康老化、降低醫療支出等。

整合開發平台 擺脫代工枷鎖

從運動科技切入，對於科技如何協助產業，吳誠文回憶幼時家中開小工廠，歷經六十年代傳產發展，產業代工多靠國際大廠，為助台灣擺脫代工枷鎖，預告推出「系統整合開發平台」，引入工研院經驗，採跨部會合作，並融合各大學產學合作培育人才。

吳誠文舉例，如高爾夫球、網球等可透過科技與AI將場域虛擬化，再透過雲端虛實整合提供多人競技服務，不只運動，百工百業都可利用國內半導體、資通訊及終端製造等優勢，且為避免單一技術新創初期缺乏訂單而後繼無力，將藉國家力量媒合訂單，催生台灣自主系統整合品牌或相關服務。

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