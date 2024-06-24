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〈反濫權、護民主 嘉市宣講〉王美惠︰藍白強推擴權法案 很鴨霸

民進黨「反濫權、護民主」街頭宣講昨在中正公園舉行，立委王美惠（右）、陳冠廷（左）及新北市議員卓冠廷（中）高喊加油。（記者王善嬿攝）

民進黨「反濫權、護民主」街頭宣講昨在中正公園舉行，立委王美惠（右）、陳冠廷（左）及新北市議員卓冠廷（中）高喊加油。（記者王善嬿攝）

2024/06/24 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕立法院國民黨、民眾黨聯手否決國會職權修法覆議案，民進黨「反濫權、護民主」街頭宣講嘉義市場次昨晚在中正公園登場。立委王美惠表示，民進黨推動法案都依程序進行，尊重各政黨協商討論才逕付立法院三讀，然而國民黨、民眾黨沒有討論，強推通過國會擴權法案，很「鴨霸」，覆議失敗，民進黨將聲請釋憲，守護台灣民主與憲政。

王美惠、立委沈伯洋、陳冠廷、蔡易餘、新北市議員卓冠廷、民進黨政策會執行長王義川等輪番上台宣講，現場聚集一千五百多人，齊喊「反濫權、護民主」，表達不同意國會擴權法案心聲。

蔡姓上班族表示，國會可以改革，但藍、白立委以人數優勢強行通過國會擴權法案，不符合程序正義，要讓他們知道不是所有人民都支持國會擴權法案；中央里長廖梅江表示，中國公布制裁台獨份子，箝制台灣人民自由，此次「藍白合」，讓許多人覺醒，生於斯、長於斯，愛台灣一定要自己來守護。

沈伯洋說，藍白強行通過國會擴權法案，將成為中國的機會，利用親中立委成立迎合中國的調查委員會，威脅官員、人民，立委擁有濫權的武器，卻沒有程序的規範或制約的權力，猶如白色恐怖，請鄉親做後盾，推翻惡法；陳冠廷說，民進黨反濫權、反黑箱，會聲請釋憲，呼籲公民當立法院隱形席次，幫忙宣傳理念，守住台灣民主。

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