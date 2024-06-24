為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台南芒果節 南化吃冰沙、戲水池消暑

台南國際芒果節系列的產地活動，南化區打頭陣，熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）

台南國際芒果節系列的產地活動，南化區打頭陣，熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）

2024/06/24 05:30

〔記者吳俊鋒、王姝琇／台南報導〕二○二四台南國際芒果節系列的六大產區活動昨起登場，南化打頭陣，芒果市集、芒果闖關、芒果小旅行等，熱鬧行銷地方特色。由於豔陽高照，公所準備清涼的冰沙與戲水池，幫親子對抗酷暑，深受歡迎。

今年的南化芒果節有兩大新亮點，首度結合地方農會、產銷班與合作社等，聯手推出優質愛文義賣活動，迴響熱烈，昨天將所得全數捐給家扶中心，辦活動兼做公益。公所也促成當地芒果集貨運銷業者與知名連鎖茶飲簽訂合作備忘錄，為熱情的夏季，推出清涼可口的「楊枝甘露」，藉由多元化利用，增加農民收入。

昨天的活動在南化天后宮前登場，區長徐全立等貴賓一起揭幕，今年以「芒果歐伊細」為主題，安排表演節目助興，人潮湧至，氣墊式戲水池最受歡迎，小朋友們盡情玩耍。

日本3城市來訪 芒果寶盒迎賓

日本城市官方率團參加台南國際芒果節，包括友誼市靜岡縣富士宮市、群馬縣水上町，另外群馬縣高崎市也派員來訪，台南市長黃偉哲準備「芒果寶盒」迎賓。芒果寶盒會依採收時間，隨機混合不同品種芒果，這次送給日本貴賓的是愛文、西施、烏香、玉文與金煌等五種芒果，包裝結合臺南四百、古蹟、後壁茄芷袋等，是最具台南味的芒果禮盒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播