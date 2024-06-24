台南芒果節 南化吃冰沙、戲水池消暑

台南國際芒果節系列的產地活動，南化區打頭陣，熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）

2024/06/24 05:30

〔記者吳俊鋒、王姝琇／台南報導〕二○二四台南國際芒果節系列的六大產區活動昨起登場，南化打頭陣，芒果市集、芒果闖關、芒果小旅行等，熱鬧行銷地方特色。由於豔陽高照，公所準備清涼的冰沙與戲水池，幫親子對抗酷暑，深受歡迎。

今年的南化芒果節有兩大新亮點，首度結合地方農會、產銷班與合作社等，聯手推出優質愛文義賣活動，迴響熱烈，昨天將所得全數捐給家扶中心，辦活動兼做公益。公所也促成當地芒果集貨運銷業者與知名連鎖茶飲簽訂合作備忘錄，為熱情的夏季，推出清涼可口的「楊枝甘露」，藉由多元化利用，增加農民收入。

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昨天的活動在南化天后宮前登場，區長徐全立等貴賓一起揭幕，今年以「芒果歐伊細」為主題，安排表演節目助興，人潮湧至，氣墊式戲水池最受歡迎，小朋友們盡情玩耍。

日本3城市來訪 芒果寶盒迎賓

日本城市官方率團參加台南國際芒果節，包括友誼市靜岡縣富士宮市、群馬縣水上町，另外群馬縣高崎市也派員來訪，台南市長黃偉哲準備「芒果寶盒」迎賓。芒果寶盒會依採收時間，隨機混合不同品種芒果，這次送給日本貴賓的是愛文、西施、烏香、玉文與金煌等五種芒果，包裝結合臺南四百、古蹟、後壁茄芷袋等，是最具台南味的芒果禮盒。

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