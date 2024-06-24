高市北區增700智慧停車格 高市北區增700智慧停車格 啟用啟用

河堤社區新增智慧停車格，此為立柱式車牌辨識，民眾需自行掃QR碼到「高雄市公有停車場服務資訊網」查繳停車費。（記者許麗娟攝）

2024/06/24 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕路邊停車格不再只靠人力開單，高雄市擴建智慧停車格，在北區新增七百格，將自七月一日起啟用，屆時全市智慧停車格將增至二千四百廿格，預計後年可達到一萬格。

設於河堤社區、榮總周邊、民族一路

高雄市智慧停車格有嵌入式四十五％、立柱式十五％、高位攝影四十％的車牌辨識方式，並於停車格上標識字體和標誌，先前已在衛武營、澄清湖及高雄軟體園區設置一千七百廿格智慧停車格，七月一日啟用的北區新設智慧停車格主要設置於河堤社區、榮總周邊、民族一路（華夏路至大順一路段）。

請繼續往下閱讀...

民眾陳先生說，對於智慧停車格如何使用還不是很了解，只看到設備，但沒有宣導和說明，還不清楚停完車後如何繳費，優點是節省人力和科技化，缺點可能是漏繳被罰款機會變多。

無實體停車單 須掃ＱＲ碼上網查繳

高雄市交通局停車管理中心主任洪嘉亨表示，智慧停車格將不再有實體停車單，該路段收費告示牌都會提供ＱＲ碼上網至「高雄市公有停車場服務資訊網（https：//kpp.tbkc.gov.tw/）」查繳停車費，現有的繳費方式亦可使用，包含銀行扣繳、第三方支付、超商補單等，若未繳費，仍會收到催繳單並需加收手續費，如仍未於期限內補繳則會開罰。

目前智慧停車格設置地點以主要幹道及熱門景點周邊為優先，凹子底、巨蛋商圈、美術館周邊路段陸續建置中，目標是二○二六年達全市一萬格。此外，智慧停車格及地磁感測設備可即時回傳空車格位資訊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法