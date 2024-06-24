淡水沙崙海域評估開放 啟動海象調查

沙崙海灘被列為「台灣十大危險海域」，25年來禁止水域遊憩，消防局派員巡邏，並駐點警戒。（新北市消防局提供）

2024/06/24 05:30

封閉25年 民眾爭取親水權 議員：確保安全無虞傾向支持

〔記者吳仁捷、陳奕劭／新北報導〕暑假是戲水旺季，新北市淡水區沙崙海灘被列為「台灣十大危險海域」，廿五年來禁止水域遊憩，二○一二年發生五死溺水悲劇後，市府為了安全起見，強制封閉，近年民眾爭取親水權，市府將啟動海象調查，審慎評估是否重新開放。

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潛藏漩渦、暗流 水質也不佳

淡水沙崙海灘早期是海水浴場，曾是北海岸觀光勝地，但因潛藏漩渦、暗流等風險，加上水質不佳，海水浴場一九九九年關閉，之後多達廿二人不幸溺水喪生，尤其二○一二年發生五名國中生溺死意外，市府採取強硬的「禁水令」，公告沙崙海灘為禁止水域遊憩活動區域，違者開罰。

消防局說，市府水域安全會議針對沙崙海域將展開海象調查作業，以整年四季全面評估，項目涵蓋潮汐、海流、浪高等海洋數據，希望制定合適水域遊憩活動規範和限制條件，審慎評估可能開放局部水域，但在禁令解除前，消防單位與民間團體合作，每年五、六、九月例假日及暑假期間，實施沙崙海域安全巡邏及駐點警戒，並執行水域安全聯合稽查。

解禁前 持續巡邏、駐點警戒

觀光旅遊局長楊宗珉指出，當地有重新開放沙崙沙灘與水上活動的聲音，鄰近地區推動沙崙文創園區招商案，市府進行慎重且全面評估。過去曾針對夏季做海象調查，這次是全年四季，將於六月廿六日評選投標廠商，七月起展開調查。他強調，除非確保安全，否則絕不會開放戲水，在安全可控的情況下訂定管理機制。

市議員鄭宇恩批評，經濟發展局早在二○二二年底就完成沙崙海象調查，結論是四到九月屬低度危險海域，然而拖了一年半又稱要全面評估，因為市府的消極和拖延，沙崙海灘錯失舉辦世界壯年運動會救生項目的機會，影響地方發展。

市議員陳偉杰說，重啟評估的原因與民眾安全皆要納入考量，建議市府先與居民取得共識。

市議員蔡錦賢表示，只要海象調查確保安全無虞，他贊成開放，過去沙崙是人工海水浴場，水質很髒，若要重新開放，應注入乾淨的活水，無論水域是否開放，建議沙崙文創園區招商案興建游泳池等遊樂設施。

市議員陳家琪說，只要調查確保海域安全，她支持開放，有助於觀光發展，前提是安全無虞與妥善管理。

沙崙海灘被列為「台灣十大危險海域」，25年來禁止水域遊憩。（新北市消防局提供）

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