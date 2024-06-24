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韓航驟降失壓13傷 歷劫台客：嚇死了

大韓航空KE-189班機發生失壓事故，許小姐在機上趕緊為孩子戴上氧氣罩。（許小姐提供）

大韓航空KE-189班機發生失壓事故，許小姐在機上趕緊為孩子戴上氧氣罩。（許小姐提供）

2024/06/24 05:30

〔國際新聞中心、記者歐素美／綜合報導〕南韓大韓航空KE-189班機，原訂廿二日下午從仁川國際機場飛往台中時，因飛機失壓而重返仁川，由於高度在十幾分鐘內驟降超過八千公尺，造成機上十三人受傷，班機延後於昨天上午再度從韓國起飛，中午十二點多降落台中，許多家屬到機場迎接歷劫歸來的親人，場面溫馨，多位旅客表示「嚇死了」！短期內不敢再搭飛機。

據南韓媒體報導，這架韓航波音737 MAX 8班機載有一二五名乘客及八名機組人員，前天下午從仁川機場起飛約五十分鐘後，在濟州島周邊海域上空發生艙壓系統異常問題，飛機在空中盤旋後折返仁川機場，機上有十三人因飛機失壓導致頭痛、耳朵痛等送醫。

飛航網站「Flightradar24」觀察數據顯示，該架班機十幾分鐘內從高度約一萬○七六七公尺，一路驟降到約二五六○公尺。根據韓國國土交通部說法，有十五名乘客出現中耳疼痛和過度換氣的現象，其中十三人送醫，所幸沒有重傷案例。

到韓國出差的曾先生說，當時飛機上的氧氣罩掉下來，機上的小孩都在哭，他心裡也感覺有點慌，因為飛機突然快速下降，心想如果掉下去就完蛋了。許小姐也喊「嚇死了！」回憶當時她和小孩戴上氧氣罩，感覺飛機一直在盤旋，後來耳朵及頭部突然爆痛，兩個小孩也一直哭，能夠安全回到台中真的很開心。

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