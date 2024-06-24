《新竹》竹縣人行道改善計畫 獲補助近1.5億

新竹縣政府爭取「永續提升人行安全計畫」競爭型補助，獲中央核定12案，其中包含竹北市嘉豐國小（如圖）周邊人行環境改善。（記者廖雪茹攝）

2024/06/24 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣府今年向中央爭取「永續提升人行安全計畫」競爭型補助，本月獲內政部國土管理署核定補助十二案，總經費約一．八二億元，包含東興國中及嘉豐、秀巒、松林等國小，以及新埔鎮中正路、竹東鎮長春路二段人行道環境改善。

盼減少事故 提供安全的通行環境

縣長楊文科表示，此次獲核定的計畫經費，中央補助款近一．五億元，地方配合款三千二百多萬元。改善完成後，盼能提供民眾平整、順暢、安全的行人通行環境，減少交通事故，改善街道環境。

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工務處長戴志君表示，這次核定計畫類型，為路段人行環境改善、行人及高齡友善示範區、校園周邊暨行車安全道路改善及碰撞構圖分析系統擴充等。

改善項目包含，易肇事路口改善、路口行人安全設施改善、新設實體及標線型人行道、人行道鋪面更新、美化道路景觀改善植栽綠帶、無障礙設計及相關附屬設施改善、人行道排水設施改善、減少路側障礙物及提升非號誌化路口安全等。

改善通學廊道部分，包含竹北市東興國中及嘉豐國小周邊人行環境改善四千三百萬，新豐鄉松林國小通學步道暨行車安全道路改善計畫二千九百萬；尖石鄉公所三校周邊人行步道環境改善工程：秀巒國小二千萬、尖石國中二百五十萬、梅花國小六百萬，關西鎮東安里通學人行道及交通品質改善工程五百一十萬。

重要幹道環境改善部分，新埔鎮中正路人行環境改善及高架管線地下化整體規劃暨示範工程案二千三百八十萬，竹東鎮長春路二段人行環境改善計畫二千三百萬，竹北市縣政中心交通寧靜區示範計畫一千七百萬。

核定規劃設計類有三案，竹北市文興國中及文興國小校園周邊暨人行安全改善三百萬，新竹縣碰撞構圖分析系統擴充（維運）計畫三百六十九萬，竹北市縣政二路人行空間及道路改善工程六百萬元。

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