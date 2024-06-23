微水利發電 5條水圳較有潛力
〔記者陳鳳麗／南投報導〕台灣灌溉水圳設施完善，利用農田灌溉水圳進行微水力發電是綠電新選擇，農田水利署南投管理處支持發展微水利發電，近日已盤點出茄荖媽助圳等五條灌溉水圳幹線，提供給民間電廠業者現勘參考，若有廠商或法人需要測試發電機組，該處也允諾合力配合。
不影響農灌下 農田水利署力挺
農水署南投管理處表示，該處轄管的能高大圳水量豐沛，且高低落差大，在不影響農業灌溉輸水功能前提下，建置能高大圳東幹線小水力發電系統，負責的霖全能源公司在去年十一月底動土，預定明年二月完工。該發電系統啟用後，枯水期發電量三四九瓩（KW），豐水期達四九○瓩，年發電量為四百萬度，可供應約一千戶用電，並且減少一九八○噸二氧化碳排放量。
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南投管理處也表示，有民間電力業者擬針對農田周邊的灌溉水圳進行微水力發電，日前源灃電力公司已在新茄荖圳試運轉水輪機，該處為協助推動微水力發電，已盤點出五處適合進行微水利發電的灌溉水圳幹線，可提供給發展微水利發電的業者或法人會勘測試。
這五處適合的水圳，包括：草屯鎮的北投新圳九號埤幹線、茄荖媽助圳，埔里鎮的南烘圳幹線（思源居宿後方）、南烘圳幹線（鳳雛公園）及台中市霧峰區的阿罩霧第一圳導水路幹線。只要民間電力業者或法人覺得適合，想一步測試發電機組，該處都會協助配合，而未來確定要在哪些水圳設置發電機組皆可提出申請，該處即可依照農田水利設施兼作其他使用的規定辦理。
據了解，日前已先測試阿基米德水輪機運作的源灃電力公司，估算一座水輪機發電量最少五瓩起跳，而串聯起來可達五十、一百瓩，放置發電機組愈多，小電量就會匯聚成大電量。