微水利發電 5條水圳較有潛力

阿罩霧圳第一圳是農水署南投管理處盤點出適合發展微水力發電的水圳之一。（農水署南投管理處提供）

2024/06/23 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台灣灌溉水圳設施完善，利用農田灌溉水圳進行微水力發電是綠電新選擇，農田水利署南投管理處支持發展微水利發電，近日已盤點出茄荖媽助圳等五條灌溉水圳幹線，提供給民間電廠業者現勘參考，若有廠商或法人需要測試發電機組，該處也允諾合力配合。

不影響農灌下 農田水利署力挺

農水署南投管理處表示，該處轄管的能高大圳水量豐沛，且高低落差大，在不影響農業灌溉輸水功能前提下，建置能高大圳東幹線小水力發電系統，負責的霖全能源公司在去年十一月底動土，預定明年二月完工。該發電系統啟用後，枯水期發電量三四九瓩（KW），豐水期達四九○瓩，年發電量為四百萬度，可供應約一千戶用電，並且減少一九八○噸二氧化碳排放量。

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南投管理處也表示，有民間電力業者擬針對農田周邊的灌溉水圳進行微水力發電，日前源灃電力公司已在新茄荖圳試運轉水輪機，該處為協助推動微水力發電，已盤點出五處適合進行微水利發電的灌溉水圳幹線，可提供給發展微水利發電的業者或法人會勘測試。

這五處適合的水圳，包括：草屯鎮的北投新圳九號埤幹線、茄荖媽助圳，埔里鎮的南烘圳幹線（思源居宿後方）、南烘圳幹線（鳳雛公園）及台中市霧峰區的阿罩霧第一圳導水路幹線。只要民間電力業者或法人覺得適合，想一步測試發電機組，該處都會協助配合，而未來確定要在哪些水圳設置發電機組皆可提出申請，該處即可依照農田水利設施兼作其他使用的規定辦理。

據了解，日前已先測試阿基米德水輪機運作的源灃電力公司，估算一座水輪機發電量最少五瓩起跳，而串聯起來可達五十、一百瓩，放置發電機組愈多，小電量就會匯聚成大電量。

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