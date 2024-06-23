教改30年 逾半受訪者不滿意成效

財團法人黃昆輝教育基金會22日舉辦「台灣教育改革30年民意調查」記者會，董事長黃昆輝（左二）、學者黃政傑（左一）、財團法人黃昆輝教育基金會民調小組召集人郭生玉（右二）、民調小組委員馮清皇（右一）出席發表意見。（記者羅沛德攝）

2024/06/23 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕黃昆輝教授教育基金會昨發布「台灣教育改革三十年民意調查」結果。基金會董事長黃昆輝表示，五十四％受訪民眾不滿卅年來教改成效，六十一％不同意學生在教改後有較強的適應力及競爭力。但有五十三％同意教改使學生有較多符合自己興趣的發展機會，八十八％認為應召開全國教育會議，商討未來教育政策。

黃昆輝表示，卅年前民間發動四一○教改大遊行，行政院成立「教育改革審議委員會」，花兩年提出教改審議總報告書，進而推動教改，影響了台灣的中壯及年輕世代。

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黃昆輝指出，教改成效褒貶不一，學生有較多符合能力和興趣的發展機會是教改重要成效，但其他如廣設高中大學降低升學壓力、帶好每個學生、多元培育提升教師素質等，都未獲多數認同，教改也產生副作用，如六成五民眾憂大學文憑貶值，技職教育也淪拚升學、重文憑、輕技術的窘境。

黃昆輝強調，教育是台灣發展基石，未來必持續推動各種創新與改革，基金會並非究責過往，而是找出問題，為台灣教育的未來做好準備。

基金會民調小組委員馮清皇說明，北北基及高學歷者對這次民調各題的回應都呈現較不滿意，而高屏澎較擔心技職弱化。民調以手機和市話調查全國廿歲以上民眾意見，有效樣本一○六八人。

台灣教育研究院社長黃政傑表示，教育團體於四月九日也呼籲總統賴清德召開全國教育會議，但要避免大拜拜和政治化，倡議最好建立「行行出狀元」多元價值觀，凝聚教改共識以付諸行動。

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