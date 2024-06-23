二度勘災花蓮卓揆：我們努力得不夠快

事故地點示意圖。（台鐵公司提供）

2024/06/23 05:30

〔記者花孟璟、吳亮儀／綜合報導〕○四○三花蓮強震後，行政院長卓榮泰昨再次到花蓮視察太魯閣國家公園、中橫公路東段災後復建，因前一天土石流導致自強號出軌、九人受傷。卓榮泰為此致歉：「我們努力得不夠快」，強調「下個月還要搭火車來」，了解改善後是否夠安全，希望同島一命。

下個月還要搭火車來花蓮

台鐵昨下午一點四十七分已經搶通雙線軌道，但考量行車安全，列車行經該路段時會以時速卅公里慢行通過，平均每輛列車會延誤五到十分鐘。

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卓榮泰說，他昨晚一直想，震後二個半月，台鐵如能多做一點，不管是復原工作、預警系統或人員訓練，或可避免遺憾發生。他說，他與交通部長李孟諺對整起事件表達歉意，一定會檢討及記取錯誤。

卓揆強調，事故當晚請交通部責成台鐵公司，對所有邊坡告警監測系統有無不足及須補救的地方，全面體檢。卓中午也到慈濟醫院慰問受傷骨折的台鐵司機員。

台鐵公司董事長杜微表示，目前規劃災害路段選定八處地點加設落石告警系統，預計明年底完成；另大清水溪的橋梁南側邊坡也將加固，災害段東、西正線會全部蓋明隧道，兩大項目建設總經費七億元，計畫已提報中央。

李孟諺則認為，自動告警系統可能有盲點，將檢視易崩塌、土石流易發生路段增設人工監看監視器，一旦異物入侵軌道即通報停駛，或先排除障礙，以增進軌道安全。

新自強號出軌 台鐵：非落石造成

台鐵公司昨天以空拍圖示說明案發地點和附近環境，強調這次事件是因溪水帶下大量土石溢流覆蓋軌面，造成列車衝擊，不是「落石」災害。

這次事件鄰近地點因曾發生落石入侵軌道，已在西正線該路段設置明隧道作為落石安全防護，東正線也設置落石告警，並於東西正線間施作防落石柵欄等防護措施，另在和仁隧道南口（東、西正線）都有設置型鋼防落石棚。

與河川單位協調疏浚整治

針對此次事故地點，台鐵將檢討加強與河川管理單位協調進行疏浚整治，並與氣象署加強聯防監控，增設告警系統。

0403地震是太魯閣國家公園成立以來最嚴重的地震，造成天祥以東至閣口的峽谷精華區域受損慘重。（記者花孟璟攝）

行政院長卓榮泰（右二）到太魯閣國家公園了解地震後災損及復原狀況，看到山壁上大片崩塌區域相當怵目驚心。（記者花孟璟攝）

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