豐濱芭崎休息區、蕃薯寮步道 重新開放

芭崎瞭望台可欣賞東海岸無敵海景，昨天夏至日已重新開放。（東管處提供）

2024/06/22 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕昨天夏至，花蓮四月強震震央在花蓮外海，距離震央很近的東管處芭崎休息區、蕃薯寮舊橋步道受損，經東部海岸國家風景區修繕，昨解除封閉管制，開放使用，遊客可在芭崎休息區的瞭望台欣賞到東海岸無敵海景。

東管處指出，東海岸豐濱鄉境內由東管處轄管的區域，受到地震災損者包括芭崎休息區、蕃薯寮舊台十一線舊橋觀景步道、磯崎海濱遊憩區賣店、大石鼻山遊憩區登山步道及公廁、停車場，地震後發生邊坡崩塌、步道設施毀損，從○四○三地震後持續封閉。

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其中芭崎休息區內靠海側的圍牆崩塌，蕃薯寮的台十一線舊破損、停車場欄杆毀損，由東管處辦理修繕工程，已在前天完成驗收，昨夏至正式開放。

大石鼻山步道 封閉至11月底

至於大石鼻山遊憩區登山步道及廁所等設施，目前仍封閉中。東管處表示，大石鼻遊憩區停車場及公廁改善工程，原契約工期至八月十二日，然而花蓮地震致登山步道損壞嚴重，辦理契約變更，施工期限延後。

東管處副處長龔峰祥說，大石鼻山步道整修、欄杆損壞，確定今年暑假無法開放，預計要封閉到十一月底，原因是震後蘇花公路下清水橋禁行大貨車，本月一日才開放，二個月時間缺乏修繕物料。

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