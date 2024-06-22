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前瞻補助 機捷大園站旁建停車場

大園停二立體停車場總造價十．五億元，圖為完工示意圖。（桃園市交通局提供）

大園停二立體停車場總造價十．五億元，圖為完工示意圖。（桃園市交通局提供）

2024/06/22 05:30

提供出國旅客使用 總造價10.5億元 預計2028年中啟用

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市交通局在桃園機場捷運A15大園站旁橫湳一路停車場用地，辦理「大園區停二立體停車場新建工程」，設計地上八層、地下一層建物，劃設五三八席汽車、二五○席機車停車位，總造價十．五億元，是升格後興建量體及造價最高的公有停車場，主要目的是提供出國旅客停車需求。

汽機車位788席 量體最高公有停車場

交通局停車管理科長巫秀堅昨天表示，大園區停二立體停車場規劃兼具電子繳費、車位在席、智慧尋車系統等功能，工程款由交通部前瞻基礎建設計畫補助三億元，其餘由市府自籌，工程招標中，預計二○二八年七月底完工啟用，屆時不僅可提供出國旅客停車，通勤、通學民眾也能停車轉乘機捷。

委外營運 要求以日計費及接駁服務

巫秀堅說，桃園國際機場周邊有約廿家專供出國旅客停車的私營停車場，還有接送旅客到機場航廈的服務，大都集中在大園交流道附近及大園區三民路一帶，也就是俗稱的「後機場地方」，但政府推動「桃園航空城區段徵收開發案」，將許多家停車場土地納入徵收範圍，使得出國停車場銳減，市府才規劃興建停二立體停車場。

巫秀堅表示，停二立體停車場就在機捷大園站旁，民眾停車後可搭乘機捷到所需的航廈，未來停車場委外經營，將要求廠商提供「以日計費」及接駁服務，方便旅客出國使用，收費不能高於民間的停車場。

二○一四年升格桃園市以來，市府將增闢停車場列為重要建設，十八座獲前瞻補助，補助總金額達廿八．九一億元，自籌款共四十二．四三億元。

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