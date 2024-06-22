漁業製冰廠轉型 推烏魚子霜淇淋

二代老闆曾家祐善用舊冰廠特色，結合在地特產研發出「烏魚子霜淇淋」。（記者李文德攝）

2024/06/22 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕原本專門製作漁業用冰塊的口湖鄉新榮製冰廠，因老舊冰廠遷建，七年級生的第二代老闆曾家祐，將舊冰廠轉型成立冰店，更結合在地特產研發出「烏魚子霜淇淋」，視覺、味覺都給人新衝擊，曾家祐表示，現正研發「烏魚子枝仔冰」，希望能讓大家以不同風貌品嚐當地特產。

以不同風貌品嚐口湖特產

口湖新榮製冰廠為漁業冰塊製造商，經營四十多年，對於地方漁民而言扮演缺一不可的要角，去年廠房遷建，原有舊冰廠也面臨著拆與不拆決擇，曾家祐說，「與其拆掉不如賦予新生」，舊廠有許多值得回憶，不僅是每個家族成員生長之地，更乘載口湖漁業榮景，於是將廠房保留製冰器材元素，並轉型成冰品店。

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曾家佑表示，冰品要有亮點才能吸引消費者，在思考如何研發出獨特新品之際，前往日本旅遊時看見金箔冰淇淋，靈機一動結合家中另一個從事卅年的烏魚子產業，經過數十次嘗試，終於研發出「烏魚子霜淇淋」。

鹹香結合奶香味 沒有違和感

吃過民眾表示，牛奶霜淇淋灑上烏魚子酥，上面還有一片一口烏魚子，剛開始懷疑口感，吃一口有烏魚子獨特的鹹香滋味，接著便是霜淇淋的奶香味，兩者較為膩口的缺點消除，完全沒有違和感。

曾家祐指出，因烏魚子霜淇淋易融化，如何更方便帶著走，正是他要克服的問題，近來正在努力研發「烏魚子枝仔冰」，盼能夠讓更多人能以不同風貌，感受口湖海味。

曾家祐說，冰廠雖遷建，可是舊冰廠的味道不能因此消失，為讓民眾也能體會製冰的辛勞，未來更將著手場域導覽，帶領民眾更了解口湖漁業。

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