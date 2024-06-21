因應高齡化、醫療人力短缺 蕭美琴：科技醫療打造護體神山

副總統蕭美琴表示，將結合台灣的ICT、工具機、醫療服務等強項，導入AI科技，形塑「護體神山」新型產業聚落。（記者廖家寧攝）

2024/06/21 05:30

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣國際醫療暨健康照護展昨開展，副總統蕭美琴表示，台灣面臨高齡化、醫療人力短缺等挑戰，更須正視以科技輔助醫療的趨勢，未來政府將結合半導體供應鏈產業、工具機產業、醫療服務及各種臨床實驗導入的AI先進技術，形塑成「護體神山」新型跨產業聚落，為台灣開拓國際醫療市場。

蕭美琴指出，業界反映法規應要能跟上產業爆發性的變化，尤其是近來數位轉型、AI新興科技的導入，都是過去政策擬定時未想到的變化，政策與時俱進的壓力也增大，包括衛福部、經濟部等部會都提到法規要持續精進，政府能做的不僅是管理者，更要扮演協助媒合與發展、提供更多機會。

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蕭美琴指出，總統賴清德三大關鍵政策中就有「健康台灣」，也將以總統的戰略高度帶領台灣拓展新的可能性，健康產業除醫護人員提供專業照護與知識，更需新科技與器材的輔助，台灣面臨高齡化、少子化等全齡照護的壓力，人口結構變化也帶來醫療人力短缺等挑戰，更須正視以科技來輔助整體醫療的需求。

蕭美琴表示，國際向來都關注台灣的護國神山ICT（資通訊產業），但相信健康照護將是新的護體神山，未來將形塑成嶄新、關鍵且跨領域的產業聚落，成為台灣產業的新亮點。

蕭美琴指出，AI也帶來個資外洩的風險，對於臨床實驗及新的醫料、醫材開發，台灣需要制定更審慎、更具前瞻性的法規，並與國際接軌、整合國際標準，讓護體神山成為台灣的新亮點，也守護世界人民健康。

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