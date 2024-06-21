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「翡翠原水管」通水 颱風後不再喝濁水

翡翠原水管通水典禮20日在翡翠水庫舉行，原水管隧道全長約2.8公里，內徑為4.5公尺，取水量可達每日270萬噸。（記者廖振輝攝）

翡翠原水管通水典禮20日在翡翠水庫舉行，原水管隧道全長約2.8公里，內徑為4.5公尺，取水量可達每日270萬噸。（記者廖振輝攝）

2024/06/21 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕翡翠原水管工程歷經五年，克服地質敏感區、不開炸的環評承諾，昨天舉行完工通水典禮，未來可直接取用翡翠水庫低濁度原水，避免極端氣候強降雨造成南勢溪水混濁，影響供水；台北市長蔣萬安感謝總統賴清德在行政院長任內大力支持工程經費，新建二七六六公尺長的輸水隧道，總經費廿四．九九億元，中央前瞻計畫補助八億元。

蔣萬安感謝賴清德任閣揆時支持

台北自來水系統原水近九十八％取自南、北勢溪匯流後的新店溪河道，二○一五年蘇迪勒強颱造成南勢溪土石崩塌，溪水濁度創歷史紀錄，遠超過直潭淨水場的處理能力。

台北自來水事業處規劃從北勢溪取水直送到下游淨水場的專管，總長二七六六公尺，每日取水量可達兩百七十萬噸。

蔣萬安感謝賴清德擔任行政院長時大力支持工程經費、柯文哲推動工程、新北市政府支持工程環評，讓原水管工程得以及早推動。蔣萬安也提到有邀請柯文哲出席典禮，但柯回覆另有行程。

蔣萬安說，專管啟用後，未來颱風來襲發佈陸上警報，就會啟用原水管，一般豪雨造成濁度超過五百度時，會視水庫的水位機動性啟用原水管，避免原水濁度飆高，影響供水。

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