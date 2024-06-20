青鳥重返立院 彰化學子先開講

彰化學子選在彰化火車站宣講，強調「自己的國家自己救」。（傅紹華提供）

2024/06/20 05:30

「照路行動」火車站前持續三個多小時 高中生籲藍白立委勿再背離民意

〔記者劉曉欣、陳鳳麗／連線報導〕立法院昨天舉行全院委員會，審查行政院所提「國會擴權」覆議案，民團也同步號召青鳥重返立法院集結。而在彰化及南投都有相關活動，彰化的學子們也在前天晚間搶先提前開講，他們選擇於彰化火車站廣場啟動「照路行動」，而南投則是有「反濫權、護民主」全台青鳥宣講，預計在今（廿日）晚間在南投市舉辦，採事先報名。

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吸引民眾支持 認同活動主張

由彰化一群高中生所組成的「彰化照路行動」，前天晚間在彰化火車站廣場宣講，吸引不少民眾前來參與，而此活動相當平和，不少參與者從各地前來，默默支持學生們的主張，整場活動持續三個多小時，最後和平散會。

參與活動的精誠中學應屆畢業生陳靖之表示，因為不少同學是高二或是高一學生，目前又正值期末考期間，無法北上加入青鳥重返立法院集結，所以提前在彰化火車站前採取行動，大家一致反對「藍白」陣營在國會所提出的擴權法案，並希望立委們在覆議案審查中，不要再次背離民意。

學生：站出來 決定自己未來

陳靖之指出，政治就是決策生活中大小事物的一門學科，如果高中生不從現在開始培養關心政治的能力，未來就得任由其他有力者來決定我們的命運，所以，高中生決定站出來，決定自己的未來。

另外，「反濫權、護民主」全台青鳥宣講，南投場今（廿日）晚間在南投市舉辦，採事先報名，原本民進黨南投縣黨部預估人數約二百人，但昨已超過五百人報名。縣黨部表示，現場最多可容納八百人，來不及報名的民眾仍可參加。

南投今晚宣講會 超過500人報名

這場「反濫權、護民主」南投青鳥宣講會，今晚六時廿五分在南投市心園餐廳開講，由於南投縣過去一向被視為鐵板一塊藍的縣份，縣黨部預估到場人數應在二百人上下，沒想到昨天線上報名人數已超過五百人。縣黨部執行長林明生說，原本縣黨部籌措經費只夠提供三百人以內餐點，現在報名增加到五百多人，已請主委陳玉鈴趕快再去籌募經費。

民團號召青鳥重返立院集結，彰化學子「照路行動」提前開講。（葉家騫提供）

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