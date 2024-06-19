基隆市府送電動機車 傳統車行抗議損生計

基隆市政府公益青年電動機車政策，影響傳統機車行的生計，上百業者昨到市府前抗議。（記者盧賢秀攝）

2024/06/19 05:30

上百名業者指傳統車行恐倒一半 市府︰明年編預算 輔導轉型升級

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑的公益青年電動機車政策，至今受理申請達一萬多輛，交車約二千多輛，基隆市機車商業同業公會不滿傳統機車行生計受影響，昨有一百多名業者到市府前抗議，指出光維修換機油一年就少了五億元營收，若發五萬輛電動機車，傳統車行將倒一半，要求謝國樑停止這項烏龍政見，否則將有更大規模抗議，不排除提告市府尋求救濟。

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議員批沒配套 未與民間對話

市議員也批評電動機車方案一改再改，沒有配套措施，沒有跟民間對話，顯示施政短視近利；市府秘書長方定安表示，淨零碳排難免有陣痛期，市府明年預算將補助傳統車行加入「電動機車友善車行」，協助傳統機車行產業轉型升級。

公會︰光換機油就少5億營收

機車商業同業公會理事長蘇致謙表示，全市約三百多家機車行，謝國樑提出補助電動機車政策前未詳細評估，圖利了電動機車卻傷害了傳統機車行，兩者的維修保養產業鏈完全不同，從去年開始送電動機車，傳統車行光換機油就少了五億元收益，影響生計。

蘇致謙說，市府知道業者要抗議，才找幾家業者討論協助升級，根本來不及，「已經粉碎性骨折，市長卻拿一個OK繃給你貼」；一百多名業者昨在市府前鳴笛，高舉「圖利電動車、扼殺燃油車」、「市長產業殺手假環保」、「破壞產業鏈」等手牌抗議。

業者怒無以為生 促停止政策

林姓業者說，南榮路已有車行撐不住關閉，他全家十幾個人要生活，生活沒法過下去，市長也不用當了，要求謝國樑出來面對；也有業者指出，現在要傳統車行升級根本來不及，不是轉行就是倒店，要求市府停止、檢討免費送電動機車的烏龍政見，同時將電動機車維修技術與材料開放給一般業者。若市府沒有善意回應，不排除有更大規模抗議並尋求法律救濟。

民進黨市議員陳軍佐說，謝國樑的電動機車補助政策，就是為了兌現選舉政見倉促推出，缺乏全面的規劃和評估，決策過程完全忽略與民間業者的對話，顯示施政上極度短視。

國民黨議員藍敏煌表示，推動電動機車是中央的政策，市府已經有協助轉型的辦法，希望可以積極協助傳統業者度過陣痛期。

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