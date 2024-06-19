《台中》7委外場館回溫 「林懋陽故居」吸客14萬

七處委外經營的文資建築場館中，「林懋陽故居」活化再利用去年吸引十四萬人。（記者蘇孟娟攝）

2024/06/19 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中市目前有七處文資建築場館委外經營，文資處指出，之前受疫情影響參觀人數減少，去年人潮漸漸回流，其中「一德洋樓」林懋陽故居去年就吸十四萬人潮，未來會採聯合宣傳及促銷行程，盼帶動整體再利用效益。

文資處指出，台中市原有九處文資建築空間再利用委外營運，其中台中刑務所演武場去年十一月點交給文化部作國家漫畫博物館，摘星山莊合約今年一月到期，目前另外評估招商中，其餘包括台灣府儒考棚、原梧棲警察官吏派出所及宿舍群、台中放送局、台中市役所、林懋陽故居、牛罵頭遺址文化園區、豐原頂街派出所等七處委外營運中。

請繼續往下閱讀...

文資處指出，之前疫情期間，各文資場館參觀人潮確實受影響，去年起各場館參觀人潮逐漸回溫，林懋陽故居參觀人潮破十四萬，原梧棲警察官吏派出所及宿舍群也吸引逾十二萬人潮，部份空間較小及規劃再利用方向較靜態的文資場館，依活化方向及開放時間各有不同，但相關營運單位積極設計多元藝文活動吸引人潮。

文資處指出，為了讓文資建築再利用活化效益提昇，未來除市府協助加強宣傳外，也將加強串連各場館聯合行銷，並規劃「聯合套票」概念，到相關場館可享受餐飲或住宿折扣優惠，相互拉抬吸引人潮進入場館。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法