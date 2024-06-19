台東民宿裝針孔 廢登記證、罰50萬

台東市波尼多小旅宿老闆裝針孔偷拍，縣府交觀處官員昨天到店門前貼文廢止民宿登記證。（記者黃明堂攝）

2024/06/19 05:30

〔記者黃明堂、蔡昀容／綜合報導〕台東波尼多小旅宿陳姓老闆涉裝針孔偷拍旅客，重創觀光形象，縣府以涉及違反社會秩序維護法妨害善良風俗之相關規定，昨天廢止其民宿登記證並裁罰五十萬元，並將啟動全縣旅宿專案稽查，民宿協會也願自律自檢，確保類似事件不再發生。

偷拍影響旅遊形象 啟動全縣稽查

另外，波尼多自二○一八年起獲「好客民宿」標章，最新一次標章效期為今年一月至二○二六年十二月。觀光署昨天表示已撤銷其好客民宿資格。

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縣長饒慶鈴表示，觀光是台東重要產業，該業者個人行為不但侵害遊客權益、也嚴重影響台東整體觀光形象。交通及觀光發展處表示，業者違法行為情節重大，不僅違反善良風俗，也嚴重影響台東縣觀光形象、損害觀光利益，因此，縣府已依據發展觀光條例第五十三條第一項，處以最高五十萬元罰鍰，並依法廢止其民宿登記證。

交觀處強調，將加強監管和執法力度，啟動專案稽查小組，確保類似事件不再發生。同時也呼籲所有從事旅宿業務的企業和個人，應切實履行保護客戶隱私的法律義務，遵守行業規範，保障公眾利益和社會秩序的穩定。

觀光署也撤銷「好客民宿」標章

台東民宿有一千四百多家，偷拍事件雖是個案，但已波及整體形象，在縣府到波尼多小旅宿張貼廢證公告時，多家業者到場表達支持縣府重罰。

台東民宿協會理事長林寶泉說，花蓮強震之後，台東民宿業明顯受到衝擊，偷拍案因是個案，尚未立即出現退房潮，但確實已影響台東形象，損及消費者的長期信心。往年此時，暑期的訂房率約有六成，但至今僅一成。

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