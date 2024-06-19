國中男生公費接種HPV疫苗 最快明年上路
〔記者林哲遠、林志怡、林惠琴／台北報導〕世界衛生組織（WHO）倡議九十％女性於十五歲前接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，並建議納入青少年男生為接種對象。衛福部長邱泰源昨天表示，最快二○二五年，提供全國男國中生接種。
HPV疫苗不只可以預防子宮頸癌，還能預防由此病毒引起的口咽癌、頭頸癌、子宮頸癌、菜花等疾病。男女都有機會感染HPV，國民健康署目前公費提供全國國中女生HPV疫苗。
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立委李彥秀昨在立院質詢指出，全世界有五十八個國家讓國中男性接種HPV公費疫苗，目前嘉義市、雲林縣及澎湖縣也提供男國中生公費接種，不應有城市落差，應全國一致執行，獲得行政院長卓榮泰認同。
邱泰源說明，衛福部已編預算，最快二○二五年提供全國國中男學生施打。國健署長吳昭軍指出，新增預算不超過三億元，尚待爭取更多預算，並檢視年底的數據與成效評估，決定實施方式。
腸病毒仍流行 增1例女嬰重症
此外，腸病毒仍處流行期，衛福部疾管署昨公布再增一例重症，為北部六個月大女嬰，多次痙攣且眼睛向上吊，原來是腸病毒併發腦炎，經治療好轉出院。
疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上週腸病毒門急診一萬七六三四人次，較前一週略降三．二％，可能受端午連假部分門診休診影響，評估現仍處流行期，實驗室監測顯示以克沙奇A型為主。
疾管署防疫醫師林詠青指出，上週新增腸病毒重症女嬰無潛在疾病，六月上旬出現短暫痙攣，二天後再次痙攣且眼睛向上吊、輕微乾咳，到急診高燒近卅九度又出現痙攣，醫師懷疑中樞神經感染，住院九天康復出院。
林詠青指出，該名女嬰同住家人無症狀，感染源待釐清，但成人感染有時症狀不明顯，可能傳染給小孩，提醒大人返家先更衣、以肥皂洗手後再抱小孩。
疾管署統計，今年累計四例腸病毒重症，分別感染克沙奇A2型及克沙奇A10型各二例，其中三例未滿一歲。