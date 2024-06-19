國中男生公費接種HPV疫苗 最快明年上路

避免傳染腸病毒，醫師提醒大人返家先更衣洗手後再抱小孩。圖為高雄市教育局長謝文斌日前前往幼兒園宣導勤洗手等腸病毒防疫措施。 （高雄市教育局提供）

2024/06/19 05:30

〔記者林哲遠、林志怡、林惠琴／台北報導〕世界衛生組織（WHO）倡議九十％女性於十五歲前接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，並建議納入青少年男生為接種對象。衛福部長邱泰源昨天表示，最快二○二五年，提供全國男國中生接種。

HPV疫苗不只可以預防子宮頸癌，還能預防由此病毒引起的口咽癌、頭頸癌、子宮頸癌、菜花等疾病。男女都有機會感染HPV，國民健康署目前公費提供全國國中女生HPV疫苗。

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立委李彥秀昨在立院質詢指出，全世界有五十八個國家讓國中男性接種HPV公費疫苗，目前嘉義市、雲林縣及澎湖縣也提供男國中生公費接種，不應有城市落差，應全國一致執行，獲得行政院長卓榮泰認同。

邱泰源說明，衛福部已編預算，最快二○二五年提供全國國中男學生施打。國健署長吳昭軍指出，新增預算不超過三億元，尚待爭取更多預算，並檢視年底的數據與成效評估，決定實施方式。

腸病毒仍流行 增1例女嬰重症

此外，腸病毒仍處流行期，衛福部疾管署昨公布再增一例重症，為北部六個月大女嬰，多次痙攣且眼睛向上吊，原來是腸病毒併發腦炎，經治療好轉出院。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上週腸病毒門急診一萬七六三四人次，較前一週略降三．二％，可能受端午連假部分門診休診影響，評估現仍處流行期，實驗室監測顯示以克沙奇A型為主。

疾管署防疫醫師林詠青指出，上週新增腸病毒重症女嬰無潛在疾病，六月上旬出現短暫痙攣，二天後再次痙攣且眼睛向上吊、輕微乾咳，到急診高燒近卅九度又出現痙攣，醫師懷疑中樞神經感染，住院九天康復出院。

林詠青指出，該名女嬰同住家人無症狀，感染源待釐清，但成人感染有時症狀不明顯，可能傳染給小孩，提醒大人返家先更衣、以肥皂洗手後再抱小孩。

疾管署統計，今年累計四例腸病毒重症，分別感染克沙奇A2型及克沙奇A10型各二例，其中三例未滿一歲。

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