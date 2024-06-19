新冠病例上週暴增 高峰期8、9月 高風險族群快打疫苗

疾管署副署長曾淑慧指出，疫苗與藥物對新冠變異株仍有效。 （記者林惠琴攝）

2024/06/19 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕新冠疫情流行再起且快速升溫，本土「KP病毒」占比已突破二成，上週新增六二三例本土併發症，較前一週近乎翻倍成長，衛福部疾管署副署長曾淑慧坦言這波疫情上升快速，預計八、九月達高峰，提醒若有發燒、咳嗽等疑似症狀可先用快篩再就醫，以利診斷治療。

本土「KP病毒」占比已突破二成

上週本土新冠併發症六二三例、死亡卅八例，均較前一週三二九例、廿例上升，並有二例嬰兒重症，疾管署防疫醫師林詠青表示，分別是南部三個月大及中部八個月大男嬰，無潛在疾病，未接種XBB疫苗，症狀均為發燒、咳嗽有痰、呼吸困難或急促等，經加護病房收治後都已好轉出院。曾淑慧補充，近四週一歲以下個案占比均小於一％未明顯增加。

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疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，近四週變異株監測顯示，本土及境外移入均是JN.1為主流株，占六十％、五十四％，但近期緩降，KP.2略升為十三％、廿七％，KP.3占九％、五％。至於在中國、香港上升的XDV.1，本土、境外移入檢出也占十％、九％。

疾管署︰傳播力變強 國內接種率11.4％偏低

曾淑慧說明，雖然變異株占比改變，有觀察到傳播力變強，但是致病力未增加，疫苗與藥物也仍有效；以疫苗為例，在美國一八○萬人的病歷分析中發現，XBB疫苗預防感染達五十二．二％、預防重症六十六．八％、預防死亡六十％至七十％，但國內至今僅二七七．七萬人次接種，接種率十一．四％仍偏低，呼籲民眾快打，尤其是高風險族群。另今年十月新冠疫苗會與流感疫苗一起開打，到時新冠採購什麼疫苗，將再參考世界衛生組織等單位建議。

免費快篩 7月起再發3百萬劑

疾管署先前與藥局合作免費提供八百萬劑快篩給民眾領取，七月起也將與醫療院所合作再發三百萬劑，林詠青提醒，民眾若出現發燒、咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先用家用快篩，再於就醫時告知結果，以利醫師診斷。

另外，疾管署五月底開放五十至六十四歲民眾公費接種一劑廿三價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，疫苗已用完於十七日結束，期間共八．八萬人接種。

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