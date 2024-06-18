塭仔圳預留地 爭取建新北都更中繼宅

議員林秉宥建議塭仔圳重劃區可釋出部分抵費地，用來興建都更中繼住宅。（地政局提供）

2024/06/18 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市屋齡卅年以上老屋逾八十二萬戶，市議員林秉宥昨天在議會質詢表示，目前都更面臨最大問題是缺乏安置的中繼住宅，建議塭仔圳重劃區釋出部分抵費地試辦。城鄉發展局長黃國峰說，塭仔圳已預留一．八公頃社福用地，可研議提供部分戶數做都更中繼宅。

林秉宥指出，新北市五十年以上老舊建物超過十萬戶，其中新莊區佔一萬戶，現在都更最大的問題是興建期間參與者沒地方居住，若以每戶平均二．五五人計算，新莊區都更案至少二萬五五○○人有居住的需求，但是租屋網站提供的出租房屋數量根本不夠。

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林秉宥說，施工中的新泰塭仔圳重劃案取得大面積土地，建議市府保留分回的抵費地，興建至少兩千戶中繼宅，開放都更參與者或海砂屋受災戶申請入住，依照一般住宅計價，另規劃獎勵機制，鼓勵都更參與者「團進團出」，有助於加速推動都更。

地政局長汪禮國表示，中央要求整體開發區須留設五％提供社宅用地，估算塭仔圳只有三公頃抵費地，扣除開發成本，剩餘土地將詢問市府相關單位有無需求。

侯友宜表示，會向中央建議，部分社會住宅做都更中繼宅使用。

黃國峰說，都更案的實施者通常會把租金補貼與安置計畫納入權利變換計畫，這是都更需要負擔的成本，並非每位參與者都有中繼住宅需求，目前塭仔圳重劃區已預留一．八公頃社福用地，新北市優先蓋社會住宅，並研議保留部分戶數做都更中繼宅，提供長者或弱勢族群租用。

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