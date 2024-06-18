為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

植草拆圍籬 高雄「綠地革命」77公頃有成

高市環保局陸續自公、私部門接手維管空地進行綠美化。（環保局提供）

高市環保局陸續自公、私部門接手維管空地進行綠美化。（環保局提供）

2024/06/18 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市空地早期採取圍籬阻隔，城市的灰色基調阻斷整體景觀視覺，市府環保局發起綠地革命，以拆除圍籬、草地取代硬鋪面、並結合優質水環境的新綠地維護概念，目前已有七十七公頃綠化有成。

環保局表示，今年二月起，環保局陸續自公、私部門接手維管空地及凹子底森林公園，打破既有框架及思維，綠美化除可帶來城市景觀改變外，同時減少揚塵，降低空氣污染排放；減少溫室氣體排放，每年約可固碳二三一公噸。

美化城市減少揚塵 降低空污排放

凹仔底公園的維護成果目前已獲在地居民肯定，未來環保局將持續推廣這種新綠地維護概念，包括仁武區高鐵沿線、鐵路地下化廊道兩側、亞洲新灣區等區域空地。

目前環保局各區認養包括仁武區高鐵沿線的九十二期重劃區，鐵路地下化廊道兩側的七十一期重劃區，及亞洲新灣區與輕軌沿線周邊之六十期重劃等處閒置或未開發土地。

凹仔底公園志工隊 自發清理環境

環保局派員進行清潔維護管理與植栽綠美化，每天動用人員、車輛維持澆灌作業，而綠地澆灌系統，多使用污水處理廠的放流水，作為澆灌水源，節省水資源。

在凹子底公園已有民間自發成立「凹子底志工隊」，每週至少二次，號召十至廿人進行公園環境整潔，環保局也動員清潔隊員每日至少卅人次進行環境、景觀植栽修剪以及草皮養護。

環保局長張瑞琿指出，綠地是永續發展的指標之一，透過草皮鋪植可有效增加綠覆面積，亦可美化環境，並減少陽光反射於地面所造成之刺眼不適感。藉由植栽，不僅可降低都市熱島效應，還可調節氣候，兼具都會區水土保持功能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播