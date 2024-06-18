植草拆圍籬 高雄「綠地革命」77公頃有成

高市環保局陸續自公、私部門接手維管空地進行綠美化。（環保局提供）

2024/06/18 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市空地早期採取圍籬阻隔，城市的灰色基調阻斷整體景觀視覺，市府環保局發起綠地革命，以拆除圍籬、草地取代硬鋪面、並結合優質水環境的新綠地維護概念，目前已有七十七公頃綠化有成。

環保局表示，今年二月起，環保局陸續自公、私部門接手維管空地及凹子底森林公園，打破既有框架及思維，綠美化除可帶來城市景觀改變外，同時減少揚塵，降低空氣污染排放；減少溫室氣體排放，每年約可固碳二三一公噸。

請繼續往下閱讀...

美化城市減少揚塵 降低空污排放

凹仔底公園的維護成果目前已獲在地居民肯定，未來環保局將持續推廣這種新綠地維護概念，包括仁武區高鐵沿線、鐵路地下化廊道兩側、亞洲新灣區等區域空地。

目前環保局各區認養包括仁武區高鐵沿線的九十二期重劃區，鐵路地下化廊道兩側的七十一期重劃區，及亞洲新灣區與輕軌沿線周邊之六十期重劃等處閒置或未開發土地。

凹仔底公園志工隊 自發清理環境

環保局派員進行清潔維護管理與植栽綠美化，每天動用人員、車輛維持澆灌作業，而綠地澆灌系統，多使用污水處理廠的放流水，作為澆灌水源，節省水資源。

在凹子底公園已有民間自發成立「凹子底志工隊」，每週至少二次，號召十至廿人進行公園環境整潔，環保局也動員清潔隊員每日至少卅人次進行環境、景觀植栽修剪以及草皮養護。

環保局長張瑞琿指出，綠地是永續發展的指標之一，透過草皮鋪植可有效增加綠覆面積，亦可美化環境，並減少陽光反射於地面所造成之刺眼不適感。藉由植栽，不僅可降低都市熱島效應，還可調節氣候，兼具都會區水土保持功能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法