高捷橘線O9聯開案 A基地先啟動
2024/06/18 05:30
苓雅運動園區站打造都會運動樂活新地標 A基地朝住商大樓規劃
〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運沿線聯合開發案近期將再加一！捷運局指出，配合周邊高雄複合型運動公園計畫，橘線O9苓雅運動園區站聯開案將優先推出A基地，最快會在暑假公告。
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捷運局指出，橘線O9苓雅運動園區站聯開案緊鄰苓雅運動園區站旁，靠近國道一號中正交流道，具備交通優勢條件。
鄰近運動中心、壘場、籃球場等
基地詳細位置就在捷運站出口，鄰近苓雅運動中心、壘球場、青年籃球場等運動設施及市府推動的複合型運動公園計畫，深具運動產業群聚開發潛力，目標打造高雄都會新核心運動樂活新地標。
該基地總面積約二．○三公頃，區分A、B、C三塊基地，近期正評估優先推出最西側的A基地（約一千五百坪，位於中正一路、輔仁路口），現況為停車場，後續可能朝住商大樓規劃，相關細節正擬訂中。
現況為停車場 最快暑假公告
捷運局說明，先前累計已啟動七處聯開案，分別為橘線O4前金站、O10衛武營站、O13大東站，紅線R20後勁站，黃線Y10（民族一路、九如二路口旁，台鐵綠廊內）與Y15（亞灣、靠近旅運中心），岡山路竹延伸線RK1岡山站（西基地）。
其中O4、O13、RK1、Y10已進入開發興建階段，O10、R20、Y15則為投資人徵選階段，R20已有最優申請人鑲揚國際開發有限公司與福裕事業股份有限公司（共同申請）審議中，O10與Y15仍在受理投資申請期。
橘線O9A基地可望成為第八處捷運聯開案，官員評估近期產業趨勢、基地優勢等條件，樂觀看待聯開案招商潛力。