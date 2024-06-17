美國Architizer A+Awards公園與綠地類》三貂嶺生態隧道 獲最受歡迎獎

三貂嶺生態友善隧道再獲得美國Architizer A+Awards公園與綠地類別最受歡迎獎。 （新北工務局提供）

2024/06/17 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕連結新北市雙溪、瑞芳區的「三貂嶺生態友善隧道」，長約三．一九公里，市府斥資三億元以環境永續的方式，修復舊隧道並打造自行車道兼步道的歷史建築，二○二二年已完工啟用，至今接連獲得國際大獎，近日再入圍美國Architizer A+Awards五項提名作品之一，歷經激烈的網路投票，最後拿下公園與綠地類別最受歡迎獎。

市府指出，三貂嶺生態友善隧道開放至今屢獲好評，去年獲頒法國建築師境外設計大獎、世界景觀設計獎、加拿大魁北克設計大獎等獎項，累計已獲國內外景觀、環境永續、文化資產再利用等各領域共十八個獎項。

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市府表示，Architizer A+Awards主要是表彰全球最佳建築、空間和產品，獎項關注美學和創新之外，也強調對社會和環境的影響，全球公眾透過網站平台可參與線上投票，獲獎作品在Architizer網站及相關媒體合作網站上展示。

市府說，三貂嶺生態友善隧道是把煤礦運輸產業沒落的廢棄隧道，透過創新方法將工業遺址轉變為多功能的公共空間，施工過程小心保存文化史蹟塵封前原貌、完整性，是展現自然生態與人文歲月痕跡的隧道。

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