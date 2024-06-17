提升英語課程 新北邀國際講師設計

復興商工學生王筱雯（右三）提到，參賽是為了挑戰自我、提升英語能力，獲獎讓她的目標更加堅定。（新北教育局提供）

2024/06/17 05:30

舉辦工作坊 協助國中小、高中實作課程

〔記者董冠怡、陳奕劭／新北報導〕新北市積極推動雙語教育，透過課程設計、環境營造、鼓勵交流、以賽促學等方式，提升國中、高中師生的英語能力，今年六、七月將邀請國際技職講師來台舉行工作坊，協助設計國小、國中、高中實作專案課程；市府教育局昨天表揚英語菁英暨推動職場英語有功人員，多名受獎學生表示，從校內多元課程接觸到不同領域的英語內容，也從與他國學生交流中，勇敢開口說英語。

表揚英語菁英暨推動有功人員

教育局長張明文指出，新北市以三大核心、五大政策來推動雙語教育，三大核心是專業英文、職場英語、跨國連結；五大政策是課程教學、環境營造、師資培力、社群平台、專業實踐。開設各群科專業英文與職場英語課程，與科技大學合辦職場英語體驗，打造雙語校園與實習場域，並推動在職教師雙語教學學分班、國際學校認證計畫等，強化生活應用和職場競爭力。

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教育局技職教育科長江彥廷表示，技職雙語教師課程包含全英文自我介紹、英文會議主持、英文廣播課程及社交英語，也加強學校行政人員的英語能力，今年六、七月也邀請國際技職講師來台舉行工作坊，協助設計國小、國中、高中實作專案課程。

鼓勵學生用專業與世界交朋友

江彥廷說，新北也鼓勵學生「用專業與世界交朋友」，安排國際職業見學活動，近廿五名國中師生近期已至美國矽谷產業及大學，學習科學、動畫、服裝設計、醫療。

在樟樹實驗中學就讀多媒體動畫科的莊榮盛，對英語很有興趣，他認為，學習英語最重要的除了累積單字量，還要勇敢說出來，他善用學校提供的資源，努力爭取赴美學習的機會，已錄取澳洲皇家墨爾本理工大學。

另一名受獎的復興商工學生王筱雯說，參賽是為了挑戰自我、提升英語能力，過程中雖遇到難題，感謝老師的幫助和鼓勵才突破極限，獲獎讓她的目標更加堅定，也激發持續努力的動力。

崇利建設公司 捐贈60萬獎學金

另外，崇利建設公司昨天捐贈六十萬元獎學金給蘆洲區八所學校共一五六位學生，鼓勵畢業生勇敢逐夢；新北市長侯友宜也勉勵學生要心存感念，未來學有所成也要回饋社會、讓善循環。

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