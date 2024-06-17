陸官效忠血幅 封印不能說的名字

被封印的名字，可能位於「陳國忠」名字的位置，因看似有被重貼的痕跡。（記者蔡清華攝）

2024/06/17 05:30

〔記者蔡清華、李惠洲／高雄報導〕陸軍官校昨慶祝建校百年校慶，存放在校史館內一幅一九七五年老蔣過世時，陸官學生代表刺破指頭捺上血印製做的「效忠血幅」格外引人矚目，血幅中封印一個被校方視為奇恥大辱的名字。校史館昨天下午開放民眾參觀，引來大批民眾爭睹，其中不乏陸軍將官，大家都好奇，他究竟是被蓋在那一個名字底下？

昨天下午陸官開放民眾參觀，並有精彩樂、儀隊演出。其中最受矚目的首推校史館內的「效忠血幅」，展館開放前就吸引民眾在門口等待入場。

請繼續往下閱讀...

這幅「效忠血幅」存放在史館二樓，為一比一的復刻版，掛在蔣介石辦公桌後方，是蔣介石病逝當年，就讀的各期學生代表以及實習旅營幹部，共同發起以此宣示效忠。

捺上血指印丶署名的人總計有廿四人，其中一人曾經是軍方重點栽培的優秀學生林正義，但他卻在一九七九年自金門敵前叛逃，被陸軍官校視為奇恥大辱，林正義的名字從此在這幅血幅上消失，同時被另一位實習幹部的名字覆蓋。

林正義叛逃 成統戰樣板

四十四期畢業的林正義叛逃中國後，改名為林毅夫，在中國被當做統戰樣板，歷任世界銀行高級副行長兼首席經濟學家，現任中國政協全國委員會經濟委員會副主任。

參觀民眾多好奇，林正義名字究竟是被誰所覆蓋？導覽員透露，這個被封印的名字，可能位於「陳國忠」名字的位置，因看似有被重貼的痕跡，極有可能是被他所取代。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法