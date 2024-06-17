農試所育新種 稻田彩繪更繽紛／彩葉稻目前培育出6種顏色 帶動農村觀光休閒

農試所作物組農藝研究室研究員李長沛歷經六年的雜交培育，培育出台農八十七號磚紅葉的彩葉稻新色系。 （記者陳建志攝）

2024/06/17 05:30

記者陳建志／專題報導

近年全台各地包括苗栗縣苑裡鎮農會、屏東縣政府熱帶農業博覽會都推動稻田彩繪，讓田間色彩變豐富，不少民眾以為是噴漆作畫而成，其實這是貨真價實的稻米，為顏色和綠色稻葉不同的「彩葉稻」，在農業部農業試驗所多年培育下，從一開始只有綠和紫葉，至今已有紫、紅紫、磚紅、黃、白條葉等多種顏色，讓稻田彩繪圖案越來越豐富。

原做為稻米試種時區隔使用

農業試驗所作物組農藝研究室研究員李長沛博士表示，彩葉稻和一般綠色葉片的栽培稻，主要差異為葉色變異，一般可分為紫葉、黃葉、白條葉。而彩葉稻過去主要用途，是作為田間不同品種稻米試驗種植時區隔使用，也可作為葉片性狀遺傳分析的學術用途，近年來則成為帶動農村觀光休閒的稻田彩繪最佳素材。

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誘變顏色以白條葉、黃化為主

李長沛表示，彩葉稻葉片顏色的變化，可利用化學藥劑或放射線的誘變方式讓基因突變，再找出不同顏色的變化並進行雜交，培育出想要的顏色，通常誘變的顏色為白條葉、黃化為主，至於紫葉的變異則是來自天然的基因變異。

李長沛指出，目前彩葉稻台灣自行選育命名至少有八個品種（系），提供農會或業界進行稻田彩繪運用。其中最新完成命名的有台農八十七號，是利用紫葉與黃葉雜交後代選出的磚紅葉新色系，該品種從二○一六年開始雜交培育，經不斷的試驗，前後花了六年終於通過審查、命名。

全國最早投入稻田彩繪的苗栗縣苑裡鎮農會指導員李忠祐表示，苑裡農會從二○○二年開始進行稻田彩繪，一年二期的稻作都會設計彩繪讓民眾欣賞，不少民眾都好奇詢問「這是噴漆畫出來的嗎？」經過說明，才知道全部都是秧苗種出來的。

今年一期稻主題「天后駕稻」

李忠祐說，農會所使用的彩葉稻都是農試所授權提供，一開始只有綠色和紫色，後來又加入黃、白、黑（深紫），去年農試所又培育出磚紅色新品種，目前已有六種顏色，今年一期稻以「天后駕稻」為主題，所做的白沙屯媽祖、大甲媽和苑裡慈和宮三尊媽祖稻田彩繪，就是以這六種不同顏色的稻子結合而成，他稱讚農試所的技術高超，因不斷培育出不同顏色的彩葉稻，讓稻田彩繪的圖案越來越豐富多樣。

苗栗縣苑裡鎮農會協助台中外埔農會，配合今年龍年種植出「臺中龍賀」稻田彩繪。 （苑裡鎮農會提供）

苗栗縣苑裡鎮農會今年一期稻作，利用農試所授權的六種顏色「彩葉稻」，創作白沙屯媽祖稻田彩繪。（苑裡鎮農會提供）

彩葉稻與栽培稻差異

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