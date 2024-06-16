傳承原民技藝 屏菸展7位「藝的能手」

「藝的能手— 屏東縣原住民文化資產保存特展」目前在屏東原民館登場。（記者羅欣貞攝）

2024/06/16 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為呈現屏東縣原住民文化資產保存成果，縣府於屏菸1936文化基地原民館，舉辦「藝的能手」特展，以「全心思考並擁有靈巧的雙手，成就完整之人」為主題，展出七位屏東縣原住民無形文化資產技術保存者的技藝與理念，讓觀眾深入了解他們在文化資產保存上的努力與堅持。

屏東縣原住民文化資產公告授證數量居全國之冠，縣府秘書長邱黃肇崇表示，屏縣公告的原住民無形文化資產保存達二十六項技術，包括十二個團體、四十餘人，每位藝的能手除了是傳統技術的傳承者與守護者，更是屏東縣原住民的文化衍替和運行的推動者。

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本次特展展示七位屏東縣原住民族傳統工藝技術保存者的生命故事，分別為琉璃珠技術保存者雷賜及江雅蕾、排灣族陶壺技術保存者雷斌，以及魯凱族石板屋技術保存者顏柱、禹招補、邱金士及杜冬振；七人之中，雷賜、顏柱雖已辭世，其貢獻與精神仍永留在文化傳承之路上與部落族人心中，雷賜之子雷斌昨天在特展開幕時談起父親對他的教導與深遠影響，也忍不住哽咽。

「藝的能手─屏東縣原住民文化資產保存特展」即日起至十月二十七日在屏菸1936文化基地屏東原民館展出。

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