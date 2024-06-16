兒讚器捐爸「 是很多人的生命英雄」

林宇恩（右）與媽媽鄭雅文分享家人器捐的過程。 （記者邱芷柔攝）

2024/06/16 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕「我的爸爸是一個很強壯的人，他是一位英雄。」這是十一歲的林宇恩對爸爸的深情告白。宇恩媽媽鄭雅文回憶，三年前先生車禍送醫，在急診室情況遲遲未好轉，她為了讓先生繼續當孩子心目中的英雄，家人決定幫先生捐出大愛，捐出了肝臟、兩枚腎臟、眼角膜和血管，成為許多人的生命英雄。

每年六月十九日是我國器官捐贈紀念日，截至今年五月廿日，國內預立器官捐贈意願人數逾六十一．二萬人，並有逾五千名大愛者完成器官捐贈，然而器官移植的需求仍遠大於供給，國內逾一萬人在等待器官移植。

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鄭雅文說，先生熱衷於公益活動，擔任救生員也從事手語行政工作，一直是兒子心中的英雄，當時醫師評估，即使先生存活也須依賴呼吸器後，家人希望延續先生大愛，剛開始自己還處於傷痛中，後來受邀參加醫院及器捐中心活動，才深刻感受到器捐的價值和意義，「原來我們家真的有一個英雄！」

受贈胰臟 糖友喜獲新生

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心昨天舉辦音樂會，十三歲時確診罹患第一型糖尿病的唐玉芸是受贈者，她分享，少女時期每天都要自行注射胰島素，甚至被同學誤以為在施打毒品，因糖尿病引發的腎衰竭併發症，必須定期洗腎，讓她幾乎看不到未來，數度拒絕洗腎，去年八月接受胰臟移植，重拾對未來的希望。

器捐中心董事長李明哲提到，人生無常，希望民眾理解生命僅有「使用權」而無「所有權」，當生命走到盡頭時，能夠通過捐贈來幫助其他瀕危生命，由於捐贈器官的不足，目前活體器捐比例偏高，應增加屍體捐贈。

陳建仁：默許制待深入討論

前副總統陳建仁出席致詞表示，生命就像四季樂章，當一個生命即將消逝、進入冬季，器捐者留下來愛的種子，讓新的生命在春天延續，是多麼美好、充滿意義的事。對於先前曾掀起議論的「器捐默許制度」，他表示，器捐是愛己愛人的行為，默許制仍待更深入討論，但他看見台灣人的慈悲善良，越來越多人願意讓愛延續。

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