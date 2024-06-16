「罷免謝國樑」連署逾2萬份 7/5送件

山海公民拆樑行動志工前往調和市場設連署站，呼籲民眾連署罷免謝國樑。（記者盧賢秀攝）

2024/06/16 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑連署行動，目前第二階段連署已破二萬份，廿二、廿三日將舉辦大型宣講造勢活動，邀請名嘴來助講，爭取更多人支持連署，達到第二階段三萬七九二人連署門檻，預計七月五日送件。基隆市政府發言人呂謦煒表示，基市府不受罷免案影響，專心拚市政。

二階門檻3萬792人 將辦大型宣講活動

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，自從青鳥行動之後，平均每日連署人數是穩定成長的，最近除了宣傳車、小蜜蜂快閃站之外，還有志工裝扮成「龍蝦、錦鯉、河豚、企鵝」，在海洋廣場與基隆火車站南站，爭取剛下班從台北回基隆的通勤族參與連署，效果不錯。

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李晏蓉指出，根據統計，目前第二階段連署人數已經突破二萬人，昨天持續前往調和市場、信義市場和夜市等人潮較多的地方，設置快閃連署站。

為加速達到第二階段連署門檻，下週開始將在市區適合人潮聚集的地點舉辦大型宣講造勢活動，邀請名嘴等人來為拆樑行動發聲，目前正在評估地點、申請路權中。

李晏蓉表示，第二階段的連署暫訂在六月卅日暫停連署，七月一日開始過濾符合連署資格者造冊，預定七月五日到基隆市選舉委員會送件。

由「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑案，進行第二階段的連署作業；圖為志工向民眾說明，為何要連署罷免。（記者俞肇福攝）

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