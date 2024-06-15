花蓮透天厝震損弱層補強 上限200萬

內政部花蓮重建專案辦公室搬到行政院東部聯合服務中心，昨天身兼辦公室主任的內政部常務次長吳堂安（右五）前來關切進度。（記者花孟璟攝）

2024/06/15 05:30

內政部重建專案辦公室進駐東服中心 受理各項補助申請諮詢

〔記者花孟璟／花蓮報導〕內政部「花蓮震災重建專案辦公室」十二日進駐行政院東部聯合服務中心，身兼辦公室主任的內政部常務次長吳堂安昨到花蓮視察。針對受災戶反映各項補助放在集合住宅，透天厝被忽略，吳堂安指出，私有建築弱層補強已納入透天住宅，補助上限二百萬元，希望協助災民最實質幫助。

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建築師公會派人駐點協助

內政部五月初在花蓮市忠孝街成立重建專案辦公室，受理民眾租金補貼、弱層補強、危老及都更重建等各項補助申請諮詢，辦公室於十二日進駐行政院東部聯合服務中心，電話（○三）八三三○三三八，花蓮縣建築師公會也派建築師在每週一、三、五上午駐點辦公室，提供有需要的民眾現場諮詢協助。

吳堂安指出，重建辦公室成立迄今共舉辦九場次重建說明會，最新進度是天王星大樓已經籌組都市更新會，將朝向自主都更方式推動，並協助北濱街花一邨、明禮路統帥大樓等社區整合居民共識。

私有建築弱層補強補助 核定42棟

此外，租金補貼已完成撥款八二二件，短期安置旅宿共七十七戶入住、媒合租屋完成五十九件，並核定四十二棟建築物獲私有建築弱層補強補助，目前相關重建及補強工作已進入實質推動階段。

吳堂安說，針對民眾關心重建工程費用中央補助方案及比例，目前紅單戶且已強制拆除者，中央近期會與財團法人賑災基金會研商及擬定重建、價購房地的補助方案，以減輕災民負擔；民眾意見如涉及跨部會業務，重建辦公室將轉達至各部會，供積極研議進一步政策改進方案。

內政部國土管理署長歐正興補充指出，二○一六年花蓮○二○六地震後，三案接受私有建物弱層補強，這次地震三案的房屋結構未受影響，這次花蓮被張貼紅黃單的六層樓以上集合住宅，四十二棟獲核定耐震弱層補強，每棟最高補助一千五百萬元，六層樓以下最高補助七百五十萬元，另透天住宅每棟最高補助二百萬元，上限不超過總經費八十五％。

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