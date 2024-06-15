AI骨鬆檢測 桃園大溪、觀音衛生所試辦

民眾做X光檢查，搭配業者AI軟體，可做骨質精確診斷。（記者黃政嘉攝）

2024/06/15 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府衛生局與采風智匯公司合作，昨起至七月十三日，在大溪、觀音區衛生所各提供一百個名額，讓五十歲以上市民做免費智慧化骨質密度及退化性關節炎檢測，及早發現骨科慢性病症狀。

據衛生福利部二○一七年至二○二○年調查，五十歲以上民眾骨質疏鬆比例為八．一％，又以女高於男性，每十位女性就有一位患骨質疏鬆。

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衛生局長劉宜廉表示，骨質疏鬆如隱形殺手，民眾做髖關節、膝關節Ｘ光檢查，搭配業者研發通過衛福部認證的AI軟體，可精確診斷。在考量各行政區人口老化與醫療資源程度，先在觀音、大溪衛生所試辦。

采風智匯公司董事長顏昌洲是執業廿多年的骨科醫師，曾花兩百多萬元買檢測器材（DXA）使用，後來自主研發AI軟體（醫療器材輔助診斷系統），將傳統的Ｘ光機升級、安裝骨質密度與退化性關節炎之AI判讀功能，藉此能夠迅速找出骨質疏鬆及退化性關節炎的高風險群。

大溪區衛生所主任陳筱琪表示，參加免費檢測的民眾，不用一分鐘，就可依照年齡層與骨質數值判讀，瞭解骨質狀況，省去跑醫院耗費大量等待時間，一般在醫院做自費Ｘ光檢測也需一千五百元左右。

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