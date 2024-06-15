《高雄》斥資逾億優化 整建3大風景區

高市觀光局將投入四二OO萬，提升崗山之眼的遊憩品質，增設打卡及特色亮點。（觀光局提供）

2024/06/15 05:30

蓮池潭風景區、觀音山登山步道及崗山之眼獲中央補助 11月開工

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄今年入選國際訂房平台Agoda「亞太八大便宜又好玩城市」，為持續優化風景區環境設施，市府近期獲中央補助，選定蓮池潭風景區、觀音山登山步道及崗山之眼等三處進行整建，將於今年十一月開工。

請繼續往下閱讀...

高市觀光局今年爭取交通部觀光署「景點優化體驗加值計畫」，獲中央核定總工程經費一．○八億，其中由中央補助五八五九萬、市府自籌款四九九一萬。

蓮池潭風景區 完成環潭步道最後一哩路

觀光局長高閔琳指出，繼今年整建蓮池潭風景區、打造龍虎塔至春秋閣間親水友善步道，受到正面評價後，為完善蓮池潭環潭動線，今年將再投入四二○○萬元，規劃將原本春秋閣烏龜池造成的斷點打通，完成環潭親水步道的最後一哩路，同時將加強蓮池潭風景區全區照明及指標系統的整合優化，提供遊客更好的遊憩品質；目前正進行規劃設計廠商評選作業，預計今年十一月開工，明年十月完工。

觀音山登山步道 改善階梯、欄杆、指標等

觀音山登山步道每逢假日遊客很多，但民眾常抱怨山區路線多，沿路指示牌數量少且老舊、指示不清楚。觀光局將投入二四五○萬元，改善觀音山登山步道的階梯、欄杆、指標系統及環保公園廣場鋪面與公廁，預計今年十一月開工，明年八月完工。

崗山之眼 打造用餐空間 設打卡及特色亮點

此外，崗山之眼遊憩品質提升工程的經費四二○○萬元，將重塑崗山之眼園區第一平台入口區，並將原售票空間打造為可眺景的用餐休憩空間，增設打卡及特色亮點，盼崗山之眼繼續成為北高雄觀光亮點。

小崗山登山協會希望增加路牌標示等訴求，觀光局將一併納入工程，讓崗山之眼的觀光效益往外擴散。目前正辦理規劃設計廠商評選作業，預計今年十一月開工，明年十月完工。

高雄蓮池潭將完成環潭親水步道的最後一哩路。（觀光局提供）

高市觀光局將投入二四五O萬元，改善觀音山登山步道的階梯、欄杆、指標系統等。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法