大學申請入學 新北錄取4723人

賴柏叡在地就學，考上國立大學。（竹圍高中提供）

2024/06/14 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕大學申請入學十三日放榜，新北市公私立高中錄取成績斐然，丹鳳高中楊上葳出身貧寒，她把握校內各項學習資源積極向學，參與全球公民培育計畫，成為青年外交大使，獲國立政治大學政星招生（提供弱勢學生優先入學名額）錄取。

積極向學 貧生楊上葳上政大

新北巿公私立高中職今年報名人數總計八五四八人，錄取四七二三人。

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竹圍高中體育班賴柏叡錄取國立彰化師範大學運動學系，他由國中部直升，在地就學，自小參與柔道運動，曾獲二○二三年東亞青少年柔道公開賽冠軍、同年全國柔道錦標賽有優異表現，學業成績也佳。

在地就學 賴柏叡錄取彰師大

丹鳳高中劉家宇國中成績不理想，會考僅十九．六分，他在高一時自學程式設計，並且參加多次校內營隊，逐漸對數理領域產生濃厚興趣，除了錄取陽明交通大學數學系，同時也是師大數學系、彰化師範大學資訊工程學系正取生。

丹鳳高中劉岱融從年邁辛勞父母親身上，體悟到社會需要給予弱勢群體更多的關懷，也需要保障弱勢群體的權益，他對於法律堅持不懈，主動放棄繁星推薦資格，獲得台北大學社會學系、東吳大學政治學系及會計學系正取資格。

楊上葳（中）握校內各項學習資源積極向學，錄取政大。（丹鳳高中提供）

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