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新竹生醫園區 第三生技大樓啟用

新竹生醫園區第三生技大樓剪綵啟用。（記者黃美珠攝）

新竹生醫園區第三生技大樓剪綵啟用。（記者黃美珠攝）

2024/04/13 05:30

〔記者黃美珠、吳柏軒／新竹報導〕新竹生物醫學園區第三生技大樓昨由行政院院長陳建仁、國科會主委吳政忠、新竹縣長楊文科等人剪綵啟用，這棟地下三層、地上十一層鋼骨構造建物，提供三種不同坪數、五十個單元廠房出租，目前申租率已達九十五％，以新藥委託開發製造和細胞醫療業者為主，包括台灣生物醫藥製造（TBMC）、尚寧生技、台寶生醫、建誼生技、貝爾克斯生技等公司都將進駐，可說滿足產業研發需求。

陳建仁說，生醫產業是政府推動「六大核心戰略產業」、「5+2產業創新計畫」的政策重點，國家很早就有意發展，近年才開花結果。且因人工智慧（AI）技術的發展，在精準醫療、智慧醫療、再生醫療與數位健康科技等領域都有很大的突破與進展。

吳政忠說，國科會所屬三大科學園區是台灣生技廊道重要的一環，其中生醫產業是國家核心戰略產業，新竹生醫園區更是生醫產業發展專區，以「新藥研發」和「高階醫療器材」產業為主軸，是我國生醫研發成果商品化與臨床試驗重鎮。

楊文科也替竹科三期和台灣知識經濟旗艦園區請命，配合中央桃竹苗大矽谷計畫，在增加科技產業用地方面，竹縣已妥善規劃前述兩案的產業用地，只要行政院核定通過就可辦理。

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