大埔、水上推創生 強化觀光、產業

水上鄉有特殊的仙草產業，圖為仙草花。（記者林宜樟攝）

2024/04/12 05:30

中央核定6394萬 發展山水教育體驗村落、催化活力生態圈

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣推動地方創生，縣府輔導大埔鄉公所「永續山水教育體驗村落」、水上鄉公所「青年棲聚水上催化活力生態圈」兩件地方創生計畫案，日前獲行政院地方創生會報工作會議核定，總計將投入六三九四萬元（中央補助二九四七萬元、地方自籌六八三萬元、民間投資二七六四萬元），以強化當地交通、觀光及產業發展。

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大埔 規劃數位平台、提琴與竹炭遊程

大埔鄉長吳明勲說，公所於二○一九年投入創生行動，本次提案包含數位平台、飲食文化等六項子計畫，例如規劃在和平社區進行提琴音樂體驗遊程、營隊，以在地豐富竹林資源設計竹炭體驗及產品展售。

水上 木瓜種植科技管理 開發仙草雞湯

同時結合曾文水庫所在地，以山城湖景飲食文化為主題，創造四季特色菜餚；整合數位平台，設計VR導覽，導入多元行動支付，提供掃描QR Code即時翻譯的多國語言導覽；值得一提的是，大埔位處山區，提案還獲交通部公路局補助五五八．五萬元新購中巴一輛，以強化當地聯外運輸彈性。

水上鄉長林緗亭表示，「青年棲聚水上催化活力生態圈」創生計畫，將透過與在地業者合作，開發蓮子方塊酥等在地特色餅乾，升級特色仙草產業；研發仙草雞湯、咖啡、醬油等產品，舉辦仙草產業活動；水上果樹產銷班以生產木瓜聞名，將推動科技農夫，導入科技智慧管理，輔導更多小農，拓展外銷通路。

林緗亭強調，整體創生計畫預期建構水上產業品牌、帶動青年移居就業、改善公共環境景觀，增加兩萬名遊客來觀光消費。

縣府綜合規劃處長郭凱迪指出，縣府與國發會地方創生南區輔導中心合作，媒合輔導鄉鎮市公所與地方事業體參與地方創生。嘉縣近一年已獲行政院核定七件地方創生計畫，將持續協助縣內團隊爭取創生資源，促進地方發展。

大埔鄉推動地方創生，在和平社區進行提琴音樂體驗遊程、營隊。（資料照，記者林宜樟攝）

大埔鄉是曾文水庫所在地，公所提出地方創生案。（嘉義縣府提供）

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