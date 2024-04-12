少子化衝擊 屏東小校面臨裁併

針對評估停辦的學校，屏縣府教育處均到校舉辦公聽會，圖為2月21日在凌雲國小舉辦情形。（資料照，記者羅欣貞攝）

2024/04/12 05:30

記者羅欣貞／專題報導

少子化沒有停歇，屏東縣政府今年一口氣將停辦屏東市凌雲國小、內埔鄉僑智國小、高樹鄉舊寮國小等三校，引發當地社區一連串的反彈，目前學生數逐年減少，小校整併已是不得不面對的問題。

人口外移 加重招生不足問題

依「屏東縣公立國民小學及國民中學設置合併或停辦辦法」規定，連續二年學生人數未達五十人者（原住民地區學校未達三十人），得改制為分校或停辦； 縣府據此在一○九學年度停辦高樹鄉南華國小、枋寮鄉東海國小太源分校、車城鄉車城國小保力分校、里港鄉土庫國小信國分班、竹田郷大明國小鳳明分班等一校、兩分校與兩分班，並將內埔鄉育英國小改制為東寧國小分校；一一○學年度停辦佳冬鄉大新國小。

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學生數不到50人學校 已有29所

縣府教育處長楊英雪指出，鄉村人口外移，學生數連年下降，面臨嚴重招生及存續問題，停辦學校固然有壓力，但基於促進學生學習、同儕關係及群育發展考量，還是要解決問題，保障學生與教職員權益。

教育處表示，新設屏科實驗中學八月開學，現有學生七十九人的凌雲國小與實中學制重複、學生來源重疊，評估停辦；僑智國小近四年學生數均未達五十人，現有六班、三十一人，近五年學區內新生平均報到率僅二十五％；舊寮國小近五年全校學生數均未達五十人，現為六班、二十九人，四年級僅一人。

本學年全縣小一新生五千五百二十一人報到，依據戶政出生人口資料推估小學一年級新生數的趨勢，到一一七學年只剩四千零五十人；教育處透露，目前全縣五十人以下學校有二十九所，依據戶政出生人口資料推估小學一年級新生數的趨勢，將來五十人以下的學校會越來越多，五十人以下學校會越來越多。

學者籲加強與地方溝通及對話

今年將停辦的三所國小，除凌雲國小因有屏科實中設校外，其餘兩校所在地居民均十分反彈，「學生數」成為停辦學校的重要指標，讓許多家長無法認同，強調「最不能被數字說服的就是對學校懷有情感的社區居民」；學者也提醒，當面臨裁併時，如何採取與時俱進的方法向地方溝通對話，考驗縣府智慧。

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