基隆教師開缺209人 起薪4.6萬

2024/04/08 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府昨天表示，基隆市教育處今年甄選國中、國小及幼兒園新聘教師（含教保員）共二○九人，大學畢業起薪高達四萬六千七百元，甄試自四月十七日起開放報名，初試訂於六月二日舉行。

基隆市教育處宣布，今年的國中、國小及幼兒園新聘教師（含教保員）甄選，包括國中特教教師十七名（身心障礙類十四名、資賦優異三名）；國小一般教師四十六名、英語教師十九名、資訊教師五名、雙語教師九名、專輔教師九名、特教教師三十七名（身心障礙類三十一名、資賦優異類六名）；幼兒園教師三十五名、學前特教教師十名、教保員二十二名。

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值得一提的是，基隆市今年首度將雙語教師甄選納入，開出的九個缺額包含雙語綜合、生活教師共四名、雙語體育教師三名、雙語音樂教師及雙語自然教師各一名。

教師薪資在就業市場令人稱羨，大學畢業的教師，錄取後起薪為四萬六千七百元，未來還會逐年調薪，至於教保員必須有專科畢業學歷，起薪為三萬七千九百八十六元。

教育處表示，今年的教師甄選簡章將於今（八）日公告於基隆市教育處網站，初試線上報名時間為四月十七日至四月二十四日，筆試日期訂於六月二日，教師複試日期為六月十六日，教保員複試日期為六月二十二日。

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