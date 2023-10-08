北市動物之家改建費暴增 藍綠︰柯文哲嫌貴花更多

2023/10/08 05:30

柯拒追加2.2億擱置緩建 市府明年編列14.58億 產發局︰因應物價調漲

〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲任內原要改建動物之家，卻因要再追加二．二億元經費，總經費超過八億元，令他震怒飆罵官員、擱置緩建，如今留下爛攤給台北市長蔣萬安，因物價調漲，動物之家新建工程預算暴增為十四．五八億元，其中地下垃圾處理費竟飆漲二○○○％，民進黨市議員許淑華痛批，柯以省錢市長形象包裝自己，實際上根本不懂財政紀律，事實證明最後花更多公帑。

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地下垃圾處理費 飆漲二○○○％

根據蔣市府給北市議會的說帖指出，台北市動物之家新建工程經費二○二○年編列五．八億元，因營建物價逐年上漲、廢棄物處理費飆漲，開挖基地需額外支付費用處理地下垃圾，以及總樓地板面積、犬貓收容數增加，導致預算暴增，明年則編列十四億五七六四萬元，工程預計明年六月廿一日開工，二○二六年十一月八日竣工。

台北市動物保護處估算，二○二○年七月以前處理地下垃圾價格，每立方公尺約六百至八百元，今年八月已飆漲至一萬四五○○元，漲幅高達二○○○％，垃圾處理費用從二○二○年的一五五三萬元，至今年六月已達一億三二○○萬元。

許淑華︰不懂財政紀律 非真省錢

許淑華表示，柯文哲當時因要再追加二．二億元將工程喊卡，若沒有延宕近三年的時間，以現在物價浮動狀況來看，根本不用再花如此多錢，他就是不了解未來趨勢、短視近利，只為維持「省錢市長」的人設，省不該省的錢、把該省的亂花，例如砸八千多萬辦「畢業展」城市博覽會，根本是不懂經營市政、不懂財政紀律。

柳采葳︰形塑沒花錢 卻留爛攤

國民黨市議員柳采葳表示，動物之家預算是柯任內留給蔣市府的爛攤，柯文哲任內形塑沒花錢、還債形象，好像財政狀況良好，但該花的錢還是要花，現在看來柯市府根本就不是那樣，而是把要花大錢的預算都凍結，全留給蔣市府。

林珍羽︰合理合法詢價做把關

民眾黨市議員林珍羽解釋，預算增加原因並非延宕，而是當時要用合理價錢和合法方式處理垃圾，尤其是近年來合法的環保公司減少，合理合法詢價才是替納稅人把關，議員應實際去了解，新工程擴充辦公廳舍和流浪動物收容量，甚至具攻擊性犬隻都有獨立收容空間，皆為預算增加的原因，友善動保環境不該淪為政黨攻防的工具。

台北市產發局回應，動物之家興建工程在前朝未定案，新市府上任後，確認在原址重建後因遵照議會建議，納入動保處廳舍，檢討收容數量及寵物附屬設施，以及物價調漲的原因，導致工程經費上升。

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