35站空品惡化 北捷︰檢測會有波動

審計部最新報告揭露，台北捷運35個車站的空氣品質呈現惡化情形。（記者蔡亞樺攝）

2023/08/07 05:30

審計部報告指未對月台區、軌道旁等污染高濃度區做檢測

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北捷運每日旅客運量達上百萬人次，審計部最新報告指出，捷運公司列管檢測捷運地下段暨高架車站細懸浮微粒（PM2.5）及懸浮微粒（PM10），有卅五站空氣品質數據惡化，且未對主要來源的民眾所在區域，包括月台等候區、軌道旁等高濃度區域做懸浮微粒量測。北捷表示，檢測數據會上下波動變化，仍符合室內空品參考值，將加強站區清潔、空調系統等維護，持續精進空品。

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近兩年有13捷運站未做檢測

審計部二○二二年報告揭露，北捷七十四座地下段及高架段的車站，自主管理檢測PM2.5、PM10等兩項室內空氣污染物，二○一八年至去年檢測數值，發現近兩年有十三座捷運站未做檢測，近五年來已檢測車站中，則有卅五座的PM2.5、PM10檢測數值有逐次升高惡化情形。

報告指出，北捷檢測PM2.5、PM10區域主要位於車站詢問處、刷卡出入口附近及大廳層中間區域等相對開放場域，未包含軌道旁或月台等候層等處。二○一六年行政院管制計畫「細懸浮微粒（PM2.5）特徵對民眾健康影響之研究」績效報告書，推測捷運PM2.5暴露濃度源自封閉的捷運旅運空間、頻繁的煞車減速，造成組件耗損之微粒及空氣中的生物氣膠。

報告也指出，北捷就捷運車站空氣品質管理措施包括隧道區軌道清潔、磨軌作業集塵管理等，卻未針對易造成懸浮微粒濃度增加的軌道旁或月台等候層等處進行檢測。

北捷公司回覆審計部，在今年增購一台採用環境友善技術的軌道銑磨車，明年編列預算重置汰換達使用年限的鋼軌研磨車，改善傳統軌道研磨車衍生懸浮微粒問題。

北捷︰新購銑磨車 精進空品

北捷公司表示，審計部所提近兩年未檢測的十三座車站，預計今年完成自主檢測，卅五座車站空品惡化升高，是檢測數據會上下波動變化，但檢測結果均符合室內空品參考值。將持續加強空品維護管理措施，包括站區清潔維護、空調系統、濾網更換與清潔、隧道區軌道牆面及道床清洗等，精進空氣品質。

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