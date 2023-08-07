桃園海岸279隻小燕鷗 3年來最多

二級保育鳥類小燕鷗。（桃園市野鳥學會提供）

2023/08/07 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕每年五至七月是二級保育類小燕鷗繁殖季，小燕鷗會遠從澳洲飛來台灣河川溪口開闊的海岸沙礫地築巢、孵蛋並養育幼雛，直到七至八月再帶著學會飛行的小燕鷗一起南返，桃園沿海是小燕鷗在台灣最北的主要繁殖棲地。桃園市野鳥學會昨公布今年夏季抵達桃園海岸繁殖的小燕鷗調查結果，共發現有二七九隻小燕鷗，是三年來最高紀錄，證明桃園海岸提供更多適合小燕鷗繁殖的棲地是一件好事，也是當地居民守護海岸的最佳成果。

桃園市野鳥學會理事長劉義仁表示，今年的普查由志工動員，自六月十八日上午八點起，沿著桃園海岸線從與新北市林口區交界的北界開始，一直到與新竹縣新豐鄉交界的南界，分為十八區，每區由二人一組的志工同步進行清查，最終統計數量達到二七九隻，比去年的一六八隻以及前年的二○八隻多。

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調查結果為保育工作提供重要的參考依據，也凸顯社區對於野生動物保育的重視與努力，讓桃園成為小燕鷗繁殖的安全港灣；普查結果中，值竹圍漁港北堤，往年小燕鷗群聚的最大棲地，今年大部分小燕鷗在抵達觀音海岸後就陸續降落，只有少數繼續往北飛抵竹圍漁港及許厝港，觀音海岸共群聚二四一隻小燕鷗，佔總數的八成六，這也凸顯野生動物對於棲地選擇的不確定性。

桃園市野鳥學會普查今年夏季抵達桃園海岸繁殖的二級保育鳥類小燕鷗，共計調查到279隻小燕鷗，令志工相當振奮。（桃園市野鳥學會提供）

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