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    杜蘇芮掀7樓高狂浪 破澎湖紀錄

    國海院浮標偵測到澎湖海域瞬間最大波高超過廿米。（國海院提供）

    國海院浮標偵測到澎湖海域瞬間最大波高超過廿米。（國海院提供）

    2023/07/30 05:30

    〔記者洪定宏、劉禹慶／綜合報導〕杜蘇芮颱風橫掃澎湖，導致廿二艘漁船沉沒。國家海洋研究院佈設的在澎湖東吉嶼浮標觀測發現，瞬間最大浪高逾廿米，超過七層樓高度，不僅屬於蒲福浪級裡的「狂浪」，更是澎湖海域有海洋觀測以來破記錄的最大浪高。

    國家海洋研究院指出，二○二○年起，攜手成功大學在台灣海域佈設海氣象資料浮標，進行波浪、海流、風速、氣溫、氣壓等即時海氣象水文資料監測，已在北部、東北角、墾丁、澎湖外島等海域，佈設十座大小型資料浮標。

    國家海洋研究院強調，杜蘇芮颱風這次經過澎湖海域，東吉嶼浮標正好在颱風的十級最強風速區域，並於本月廿八日凌晨四點，實測得代表性波高達十四．三米，瞬間最大波高逾廿米，超過七層樓高度。

    澎湖陸地受到杜蘇芮颱風一夜肆虐，招牌、路樹散落一地，國軍第一時間就投入五百三十名兵力協助救災，昨天再度動員六百二十名兵力，全面投入救災工作，並由澎湖本島擴及至離島。

    至於海域損失，根據海巡署第七岸巡隊初步調查，有六處漁港、二十二艘船舶沉沒，昨日一早船長就請來怪手將船隻吊起，送往船廠檢修；另養殖業傳出十四組箱網平台受損。

    此外，澎湖海空運昨日恢復正常，一早澎湖機場就湧入大批候補旅客。颱風雖為澎湖帶來大雨等級雨量，但三座地面水庫進帳有限，僅增加一二萬餘噸淡水，卻也重創澎湖第二海淡廠，日少一萬噸供水，澎湖民生用水仍吃緊，立委楊曜呼籲調度水庫供水。

    澎防部續增兵力，投入災後重建工作。（澎防部提供）

    澎防部續增兵力，投入災後重建工作。（澎防部提供）

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