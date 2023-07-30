為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《台中》躲過雨災 梨山水蜜桃、東勢高接梨上市

    梨山森活節暨水蜜桃行銷推廣活動登場，參山國家風景區管理處長曹忠猷（右）上山宣傳觀光。（記者張軒哲攝）

    梨山森活節暨水蜜桃行銷推廣活動登場，參山國家風景區管理處長曹忠猷（右）上山宣傳觀光。（記者張軒哲攝）

    2023/07/30 05:30

    梨山茶、水蜜桃行銷登場 城市農夫樂採「認養梨」

    〔記者張軒哲／台中報導〕杜蘇芮颱風各地皆有降雨，但颱風外圍環流並未在台中市降下豪雨，台中現值水果產季，二十九日梨山森活節暨水蜜桃行銷推廣活動、梨之鄉休閒農業區梨樹認養採果活動登場，「台中鍋烤節」在沙鹿市場舉行首波抽獎，場面熱鬧。

    梨山森活節也在昨日登場

    梨山水蜜桃季開始收成上市，配合暑假上山旅遊旺季，推出梨山茶暨水蜜桃行銷推廣活動，梨山森活節也在昨日登場，除了健走還搭配水資源闖關活動。和平區長吳萬福表示，七、八月是上海水蜜桃盛產期，八月下旬是紫桃、瀨戶內水蜜桃，雖然今年受天氣因素產期稍微延後，水蜜桃仍保持在高品質狀態，銷售供不應求。

    「梨之鄉」果樹認養親近土地

    參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，希望打造全國最高的觀光勝地，昨日晚會邀請藝人林曉培、郭家偉、梨山社區發展協會、資給力樂團、山羊樂團聯合演出，帶動梨山高山旅遊人潮。

    市府農業局與東勢區農會於二○一一年共同輔導「梨之鄉休閒農業區」辦理梨樹認養活動迄今，成為梨之鄉休閒農業區指標活動，去年認養的梨樹已結實纍纍，二十九日邀請認養梨樹的城市農夫造訪宇勝農場，親手採摘當季多汁的金黃梨果。農業局表示，台中市梨果年產量全國第一，七月起進入高接梨盛產期，「果樹認養」活動拉近都市人與土地距離，認養梨樹後，城市農夫可以和農家約好時間，與家人朋友到果園體驗栽培梨樹的農務，親手採收高接梨果與家人朋友分享，從農務操作中產生對在地農產品的認同。

    鍋烤節抽出百組萬元抵用券

    另外，經發局指出，鍋烤節「領鮮獎」（目前票選得票最多者）得主分別為火鍋品牌組—海底撈中友店、火鍋巷弄美食組—清真恩德元餃子館、燒烤品牌組—屋馬文心秀泰店、燒烤巷弄美食組—激旨燒き鳥，是各組暫居龍頭的店家，昨天並抽出一百組萬元鍋烤抵用券。

    東勢「梨之鄉休閒農業區」梨樹認養採果活動昨日登場，親子開心採梨。（記者張軒哲攝）

    東勢「梨之鄉休閒農業區」梨樹認養採果活動昨日登場，親子開心採梨。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播