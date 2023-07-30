《台中》躲過雨災 梨山水蜜桃、東勢高接梨上市

梨山森活節暨水蜜桃行銷推廣活動登場，參山國家風景區管理處長曹忠猷（右）上山宣傳觀光。（記者張軒哲攝）

2023/07/30 05:30

梨山茶、水蜜桃行銷登場 城市農夫樂採「認養梨」

〔記者張軒哲／台中報導〕杜蘇芮颱風各地皆有降雨，但颱風外圍環流並未在台中市降下豪雨，台中現值水果產季，二十九日梨山森活節暨水蜜桃行銷推廣活動、梨之鄉休閒農業區梨樹認養採果活動登場，「台中鍋烤節」在沙鹿市場舉行首波抽獎，場面熱鬧。

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梨山森活節也在昨日登場

梨山水蜜桃季開始收成上市，配合暑假上山旅遊旺季，推出梨山茶暨水蜜桃行銷推廣活動，梨山森活節也在昨日登場，除了健走還搭配水資源闖關活動。和平區長吳萬福表示，七、八月是上海水蜜桃盛產期，八月下旬是紫桃、瀨戶內水蜜桃，雖然今年受天氣因素產期稍微延後，水蜜桃仍保持在高品質狀態，銷售供不應求。

「梨之鄉」果樹認養親近土地

參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，希望打造全國最高的觀光勝地，昨日晚會邀請藝人林曉培、郭家偉、梨山社區發展協會、資給力樂團、山羊樂團聯合演出，帶動梨山高山旅遊人潮。

市府農業局與東勢區農會於二○一一年共同輔導「梨之鄉休閒農業區」辦理梨樹認養活動迄今，成為梨之鄉休閒農業區指標活動，去年認養的梨樹已結實纍纍，二十九日邀請認養梨樹的城市農夫造訪宇勝農場，親手採摘當季多汁的金黃梨果。農業局表示，台中市梨果年產量全國第一，七月起進入高接梨盛產期，「果樹認養」活動拉近都市人與土地距離，認養梨樹後，城市農夫可以和農家約好時間，與家人朋友到果園體驗栽培梨樹的農務，親手採收高接梨果與家人朋友分享，從農務操作中產生對在地農產品的認同。

鍋烤節抽出百組萬元抵用券

另外，經發局指出，鍋烤節「領鮮獎」（目前票選得票最多者）得主分別為火鍋品牌組—海底撈中友店、火鍋巷弄美食組—清真恩德元餃子館、燒烤品牌組—屋馬文心秀泰店、燒烤巷弄美食組—激旨燒き鳥，是各組暫居龍頭的店家，昨天並抽出一百組萬元鍋烤抵用券。

東勢「梨之鄉休閒農業區」梨樹認養採果活動昨日登場，親子開心採梨。（記者張軒哲攝）

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