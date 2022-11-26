東勢客家園區 花團錦簇好打卡

東勢客家文化園區打造「植栽景觀亮點計畫」，讓文化園區景觀煥然一新。（記者張軒哲攝）

2022/11/26 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕山城冬日賞花正當時！台中市府客委會於東勢客家文化園區打造「植栽景觀亮點計畫」，讓文化園區景觀煥然一新，花團錦簇與後方大雪山、鳶嘴山壯麗山景相襯，白晝與黑夜各有丰采，吸引遊客打卡拍美照，也可串接下個月登場的台中國際花毯節，讓遊客順道暢遊東勢。

植栽打造亮點 壯麗山景相襯

東勢客家文化園區地處東勢街區，由舊東勢火車站改建，是東豐綠廊終點站，假日遊客如織，許多騎自行車民眾在此停歇，至周邊的小吃店品嚐美食，市府客委會主委江俊龍指出，原東勢車站月台旁廣場已種植混色玫瑰花、合歡花，文化館後方河階廣場則種上四季草花，分別為粉色四季海棠、紫色矮牽牛、紅色一串紅、黃色萬壽菊，大草坪區域目前也正進行波斯菊花籽播種養護，年底前將陸續綻放；另配合耶誕佳節，將應景進行植栽美化，聖誕紅、白雪木等花團錦簇美景、美不勝收。

請繼續往下閱讀...

玫瑰、草花、海棠、萬壽菊…

遊客近期到訪東勢，除了至客家園區遊逛，還可騎鐵馬於東豐自行車道綠蔭廊道乘風，或漫步駐足文化園區與台中客家故事館，品味客庄街區美食，徜徉歷史文化場域，也可順遊林業文化園區，來趟感官體驗微旅行。

此外，為了配合十二月三日至十八日在新社舉辦的「台中國際花毯節」，遊客除了至新社賞花，也可串聯石岡水壩、谷關溫泉風景區等山城地區景點，安排一日或兩天一夜小旅行；台中市客委會指出，配合花毯節辦理「宜居台中・客來紓樂」活動，屆時將邀請台中市客家社團、台灣竹樂團、阿比百樂團等文化團體在花毯節現場展演，活動精彩可期，歡迎民眾聆賞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法